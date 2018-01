Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 14/01/2018

6 de janeiro

Vitória não entendia porque tínhamos que desmanchar a Árvore de Natal naquele primeiro sábado do ano. A sala estava mais bonita com a árvore ali na mesinha, no lugar do Buda de madeira que parece querer dizer alguma coisa sem um dedo na mão direita. Foi de Vitória a ideia da árvore, mas primeiro ela tinha sugerido colocar um Papai-Noel no lugar da pomba da paz que pendurei na porta da frente a vigiar o entorno da minha morada. Sem consultá-la, coloquei mais um Papai-Noel no varão sobre a janela do jardim de inverno; mas, uns dias depois, ela me perguntou se a decoração de Natal iria ficar só naquilo. Foi quando me pediu para comprar a árvore.

— Pra gente deixar embaixo as cartinhas pedindo presente…

— Ah! Então eu compro a árvore e depois também tenho que comprar os presentes?

— Não, você não entendeu. Você só compra a árvore, os presentes é o Papai-Noel que traz.

Deu certo. Pelo menos aqui em casa, na cabeça dessa criança de seis anos que agora me ajudava a desmanchar tudo. Antes de desligar o pisca-pisca, eu disse que precisávamos agradecer os presentes, em voz alta, para a árvore ficar feliz e dar sorte no próximo Natal. Vitória não duvidou e agradeceu a casinha de bonecas que ganhou.

— O que é esse pozinho branco?

— É a neve.

— Se fosse neve, era fria.

— E se isso fosse uma árvore, a gente não estava arrancando os galhos com a mão, aqui na mesa da sala.

Quando eu lhe disse para prestar atenção em cada coisinha que ela estava guardando, porque ela só iria ver aquilo de novo daqui a um ano, Vitória deve ter notado que minha voz estava diferente. Deve ter notado que meus olhos naquela hora não eram uns olhos de ver, mas de turvar. Como se eu fosse o ano velho e ela a meia noite. Como se ao invés de guardar a árvore eu selasse uma cápsula do tempo que alguém haverá de abrir quando eu não estiver mais aqui. E então, talvez para me agradar, ela mentiu pela primeira vez naquele sábado, dizendo para eu não ficar triste não, porque o ano passa rapidinho. E eu a perdoei por aquela mentira do bem, cansado de saber que para uma criança o ano parece que não passa nunca!