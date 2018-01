Coluna “Dicas” – Edição de 14/01/2018

“Vício”

O ano nem bem começou e o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) já contabiliza a soma de quase duas horas de pronunciamento em duas rádios. A contrapartida dos cofres públicos também é muito generosa…

Semelhança

Com seu jeito ríspido e ofensivo no trato com a imprensa, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, está muito parecido com aquele presidenciável que faz o mesmo com veículos que publicam o que ele não gosta. Como ex-petista, em público ele diz que não apoia o tal militar da reserva.

Escondendo

Aliás, Cláudio Agenor Gimenez disse à imprensa, em entrevista coletiva logo após depor na polícia sobre o caso Sueli Feitosa, que está sendo processado pelo ex-prefeito Adilson Mira e pelo advogado João Gabriel Lemos Ferreira por causa de uma reportagem do DEBATE. “É uma matéria onde saiu uma foto do João Gabriel, onde ele nega ter ligações com o advogado de Sueli”, disse. O problema é que Agenor esconde a verdade, pois a reportagem sequer cita o nome do presidente da Codesan e o jornal não figura como parte no processo. Na verdade, foram declarações publicadas pelo próprio Agenor Gimenez nas redes sociais que deram origem às ações indenizatórias.

Diferença

Já o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), que gosta de anunciar aos quatro ventos processos contra desafetos, teve tratamento diferente com Cláudio Gimenez. Ele está acionando o presidente da Codesan na Justiça, mas não quer falar nada sobre o caso. No ano passado, aliás, os dois trocaram até mensagens, onde o assunto foi o caso Sueli Feitosa.

Noves fora…

Por falar em processos, é disto que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) mais tem medo. Tanto que é este o motivo pelo qual ele não quis nem saber de manter obras no estádio “Leônidas Camarinha” assim que o Ministério Público sugeriu que o fato poderia ser um benefício à Associação Esportiva Santacruzense. Condenado no “escândalo da linguiça”, o time não pode receber benefícios do Poder Público durante os próximos cinco anos.

Sem revanchismo

O prefeito Otacílio Parras revelou que foi o responsável pelo convite direto ao advogado André Mello para assumir a administração da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. O gesto tenta passar a imagem de que Otacílio Parras não alimenta qualquer revanchismo contra o deputado Capitão Augusto (PR), com quem rompeu no ano passado. André Mello era um dos assessores do deputado e, até o ano passado, era filiado ao PSDB.

Novo ‘bolsão’

para motos

Um estacionamento para motos foi construído pela Codesan na frente do supermercado Almark, na avenida Clementino Gonçalves. A obra retirou um antigo coqueiro do canteiro central, mas dirigentes da Codesan prometeram “transplantá-lo” em outro local.

“Coisas de Política”

Sugestão

A mulher daquele vereador procura a Câmara Municipal de sua cidade e insiste com a recepcionista, que precisa falar com a mais extrema urgência com o presidente da Casa. Acrescenta, ainda, que o assunto era da maior gravidade.

Após esperar alguns minutos, a senhora é conduzida ao gabinete do político:

— Olha, seu Apolinário… Vim procurar o meu marido, vereador do seu partido. Saiu de casa ontem à noite para comprar um pacote de arroz e até agora — que já passa do meio-dia — ele ainda não voltou. O que é que eu faço?

— Sei lá —, responde o presidente. — Faz um macarrão que cozinha mais depressa!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)