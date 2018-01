Grupo de corredores disputou até a Corrida de São Silvestre

Companheirismo e amizades criou

emS. Cruz a ‘Companhia da Corrida’

Um simples convite para praticar corrida de rua com alguns amigos, há um ano, acabou criando a “Companhia da Corrida”, que hoje é uma equipe que promove o esporte na base da amizade, companheirismo e união. O grupo, que surgiu com 10 amigos, hoje conta com 19 atletas que, inclusive, participam de competições em outras cidades. No último dia do ano passado, eles competiram na São Silvestre, a mais famosa prova de pedestrianismo do País, em São Paulo.

Segundo o advogado Fabrício Dias de Oliveira, um dos integrantes da “Companhia da Corrida”, a ideia começou quando os primeiros participantes do grupo perceberam que a prática esportiva estreitava os laços de amizade e companheirismo. “O que se busca é saúde, bem-estar e qualidade de vida, aliadas a uma boa dose de diversão”, disse Fabrício.

O fundamento do grupo é a filosofia representada pela expressão “Runtherapy” (“terapia da corrida”), que estampa as camisetas usadas pelos participantes. Entre eles, há constante troca de informações sobre experiências pessoais e até dicas sobre corridas de rua — como percursos, provas, alimentação, tênis adequado e acessórios.

A “Companhia da Corrida” se reúne todos os domingos a partir das 7h, numa praça do bairro Residencial Braúna. É o ponto de partida para um percurso escolhido entre os próprios participantes. Muitas vezes, o caminho é previamente acertado através de discussão num grupo do WhatsApp. Não é uma competição, pois cada um dita seu próprio ritmo. Durante o trajeto, algumas pessoas são até convidadas a correr, podendo integrar o grupo dentro de algum tempo.

No retorno, na mesma praça do Braúna, há uma confraternização, às vezes com direito a um café na manhã. O custo é financiado por uma “caixinha” dos membros do grupo, já que não existe mensalidade. No entanto, a “Companhia da Corrida” já tem até patrocinadores, como “Rápido Gás” e “Água Mineral Eleve”, empresas que fornecem água pra a hidratação dos atletas.

Participações

Em seu primeiro ano de existência, a “Companhia da Corrida” já participou de sete provas nas cidades de Assis, Avaré, Jacarezinho, Bauru (duas), Ourinhos e São Paulo. No dia 31 de dezembro, oito atletas participaram da 93ª edição da “Corrida Internacional de São Silvestre”. Alguns já tinham competido na prova, mas outros estrearam na mais tradicional prova de corrida de rua da América Latina.

No próximo domingo, 21, a “Companhia da Corrida” pretende comemorar seu primeiro ano de existência na terceira edição da “Santa Cruz Fest Run”, prova de Santa Cruz do Rio Pardo que passou a fazer parte do calendário esportivo da cidade. Seus integrantes vão festejar fazendo o que mais gostam: correr.

A companhia também tem planos de realizar ações sociais, como “treinos solidários”, com a arrecadação de alimentos para entidades assistenciais. Quem quiser participar, basta comparecer nos treinos aos domingos. No Facebook, a página do grupo é “ciadacorrida”.

No entanto, os coordenadores lembram que é importante, antes de iniciar qualquer atividade física, passar por uma avaliação médica.