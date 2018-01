Carro capota na SP-225 com 4 pessoas no interior

Um cão Pitbull saiu pelo vidro

traseiro e quase foi atropelado

Um veículo ocupado por quatro pessoas capotou na tarde de domingo, 7, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225) em Santa Cruz do Rio Pardo. Todos eram familiares, mas ninguém ficou gravemente ferido.

O acidente envolveu um Nissan Livina com placas de São Paulo e movimentou equipes de socorro da Cart (concessionária que administra o trecho) e a Polícia Militar Rodoviária. O carro capotou no quilômetro 307, próximo do posto Ipê.

Além dos quatro passageiros, a família também estava com um animal de estimação. Um cão Pitbull sofreu ferimentos na cabeça. Segundo o condutor do carro, eles estavam a passeio na casa de familiares em Presidente Prudente e retornavam para Cotia-SP. “Eu estava ultrapassando um caminhão, quando, do nada, um Honda Fit preto resolveu entrar e cortou a minha frente. Para evitar a colisão, eu puxei o volante e não consegui segurar”, relatou o motorista em conversa com policiais.

Testemunhas disseram que, após capotar várias vezes, o cachorro saiu fora do carro pelo vidro traseiro. “Ele ficou desesperado e ficou correndo no meio da rodovia. Um carro o atingiu de raspão, daí os ferimentos na cabeça”, contou um caminhoneiro.

As vítimas não quiseram ser encaminhadas para o hospital. A Polícia Militar Rodoviária teve de sinalizou o local até a chegada do guincho da seguradora que, algum tempo depois, retirou o carro acidentado.