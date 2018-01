Coluna de Geraldo Machado – Edição de 14/01/2018

O Lobato e o meu amigo Bagnatori

Geraldo Machado

Saiamos destas nossas cidades

cloróticas, Rangel, onde não dá italiano.”

(Monteiro Lobato — “A Barca de Gleyre”).

Não resisti à tentação e voltei ao Lobato, em dia de aniversário (4 de julho) da sua morte irreparável. Tenho dívida com a sua memória. Dívida da minha geração, que não teve pernas nem dinheiro para ir à França e “engolir o Zagalo”, osso duro de roer. Volto e trago comigo o “seu” Arlindo Bagnatori, que vou apresentar ao leitor no devido tempo.

Em carta ao Godofredo Rangel (18/01/1907), Lobato conta de uma viagem de 3.453 quilômetros de via férrea, em São Paulo e no Oeste. “Com as linhas Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis cidades que da noite para o dia o café criou.” São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, a formosa, e outras. “Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragens novas.”

“Recebi nas ventas um bafo de seiva, com pronunciado sabor de riqueza latente… costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho São Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão Preto dizem que há 800 mulheres da vida, todas ‘estrangeiras e caras’. Ninguém ‘ama’ ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 anos e importa champanha e francesas diretamente.”

E prossegue Lobato em sua carta a Rangel: “a terra-chão, porém, é uma calamidade — ‘enferruja’, isto é, avermelha todas as pessoas e coisas, desde as fachadas das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho de amostra. Não pense que é tinta não. Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro”.

É este o Lobato que o Brasil quase esqueceu. Ele não enganou com a terra roxa. Nem com o italiano.

Leitor amigo, que comigo quer homenagear Monteiro Lobato (com vistas nos professores e nos alunos) e percebe que para esta tarefa eu preciso de um italiano. Como escolhê-lo entre tantos, de tantos valores? Não tenho dificuldade na escolha. “Seu” Arlindo Bagnatori, meu escolhido, nasceu em Itobi, filho de pais que aqui chegaram, no começo do século 20, como imigrantes.

Corajoso e justo, desde criança o Bagnatori viveu na zona rural, trabalhando com o pai, mesmo depois de casado. De tanto ouvi-lo contar a sua história, acreditei que, um dia, eu também poderia conta-la. Não posso. Não cabe numa crônica — domingueira e resumida — uma vida tão bonita, tão cheia de grandeza. E, grandeza, não se resume sem diminuí-la. Vamos tentar. Vamos trazê-lo pra Chavantes e conhece-lo melhor.

Depois que saiu da propriedade (um sítio do pai, em Itobi), foi trabalhar de carroceiro na fazenda do Sr. Gabriel Vilela, nas vizinhanças. Mostrou serviço e mérito e passou a administrador. Muitos anos depois, trabalhou para outro patrão, donde saiu para comprar um sítio em Casa Branca. Cresceu em patrimônio e filhos. Mais tarde, vendeu a propriedade e foi para Sarutaiá. Lá, vendeu a fazenda e comprou outra em Chavantes, chegando até nós, quase vizinhança comigo.

Mais algum tempo, vendeu a fazenda e comprou outra, bem maior, em Timburi. Como tinha, nesse tempo, uma idade avançada, deixou a propriedade com os filhos e veio morar em Chavantes, até falecer, com 92 anos. Com 11 filhos, tinha temor de morrer e deixar um inventário que viesse desunir a família. Com coragem e tino, vendeu as terras e repartiu o dinheiro em 11 cheques iguais, um para cada filho. Três deles, juntando o capital, compraram um sítio em Timburi e permanecem juntos.

Quem vê a felicidade com a qual eu fui buscar o italiano do Lobato em Casa Branca e o trouxe para nós, não pode avaliar o que fez esse homem extraordinário em tantos anos de vida. Todas as vezes que eu ia visitá-lo, ele repetia sempre as mesmas palavras, e se levantava para me cumprimentar, nestes termos: “Seu Geraldo, fico aqui sentado, a pensar no que eu já fiz nesta vida”.

Que tristeza me dá não poder contar aqui o que fez esse herói que, além de um chefe de família, respeitado por seu valor, só deixou amigos. Quanto algodão, milho, arroz, feijão, batatinha plantou, nesses 70 anos de vida ativa e de trabalho no campo. Quanto café plantou e colheu. Leite, cuja produção era o que mais o orgulhava. Domou muito burro xucro, foi um exímio cavaleiro. Não esqueci do melhor burro de sela do “Seu” Arlindo: o Rochedo. Ele dizia, cheio de voz: “Montado no Rochedo podia marcar no relógio: cada 5 minutos, um quilômetro. Seus bois de carro bem tratados, orgulho do Biezinho Vilela. Lembro do “Durão”, boi de carro que desafiou todos os toureiros nas exibições campestres.

“Seu” Arlindo foi um homem otimista, trabalhador, bom vizinho, cordial com os empregados. Marido — como se sentiu a morte de sua velha companheira de tanto trabalho — a Dona Lúcia! Mais de 60 anos repetindo aquela frase do altar : “Até que a morte nos separe”.

“Seu” Bagnatori tinha tanta coisa para contar do seu relacionamento com patrões — quando empregado, e com empregados, quando era patrão. Contava de um negro chamado João Bambu e de sua mulher, Sá Caetana. Esta era a fazedeira de farinha no monjolo. João Bambu era tudo, pra tudo. Numa ocasião “Seu” Arlindo mandou-lhe derrubar, no mato, uma cabreúva para fazer eixo de carro. Passando pelo serviço, a cavalo no Rochedo viu, com desaprovação, que o empregado havia derrubado mais de uma árvore.

— Pra que isso, João Bambu? Com uma árvore você tem os 3 eixos para os 3 carros.

— Seu Arlindo, respondeu: O senhor não quer que os carros cantem desencontrados.

E explicou, com sabedoria, que cada pau emite um som diferente com a fricção do eixo. O bonito é ver e ouvir um carro atrás do outro, cantando diferente.

“Seu”Arlindo Bagnatori, meu amigo sempre lembrado: somos carros de duas cabriúvas diversas: “cantamos desencontrados”. É verdade. Cada um no seu eixo. Lembro-me aqui do Miguel Torga: “Se eu quero me sentir humano e ajudado / O recurso que tenho/ É cantar como um carro carregado.”

Peço perdão ao Brasil, por não alcançar o Lobato nesta homenagem. Peço desculpas aos Bagnatori, porque eu não sou o italiano do Lobato. Talvez, um simples Jeca bem intencionado e desopilado de remorsos.