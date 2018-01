Coluna de João Zanata Neto – Edição de 14/01/2018

Escola do Pensamento

João Zanata Neto *

A Luiz Ataíde

Scatamburlo

Uma gama de experiências pode levar ao conhecimento, mas quem se importa com o saber? Apesar dos insistentes apelos de muitos, o Brasil ainda está longe de ser conhecido como o país dos homens cultos. Dado que este nível intelectual não é impossível, não se pode dizer que se trata de uma utopia.

Esta árdua tarefa de humanização já foi tentada muito antes de Cristo por Confucium. A história deste nobre chinês é muito interessante e vale o tempo gasto com a leitura. Para ele, a educação era a única maneira de extinguir os desníveis sociais. Ele passou toda a sua vida procurando um estadista que lhe desse atenção e poder para realizar o seu sonho de uma nova China. Confucium, tradução latina de Kong Fuzi, foi uma criança pobre sem família e perdeu a mãe aos dezenove anos. Tudo o que obteve foi graças aos seus longos estudos em bibliotecas, mesmo depois de um dia de trabalho cansativo. Em vida ele não vislumbrou a influência que os seus ensinamentos provocaram em todo o povo chinês que até hoje segue seus preceitos de vida.

A longa trajetória das civilizações edificou instituições que não devem ser extintas. A escola é uma delas que não pode ser subtraída. Ao contrário, ela deve ser aprimorada. Os novos tempos exigem da escola uma nova formatação ou a solidez das suas bases não se abala ante as novas exigências?

Na prática, a escola pública busca atender o déficit educacional de acordo com o princípio da reserva do possível. As políticas educacionais públicas pautam-se pelo uso racional dos seus recursos ante um país de dimensões continentais. Não é coisa fácil educar os brasileirinhos e ainda esperar que os conhecimentos recebidos possam ser úteis ao mercado de trabalho restrito e em constantes transformações.

Não adianta apenas pensar em reformas no sistema educacional, pois ele é o espelho do desenvolvimento econômico. Cada região do Brasil tem uma realidade econômica diferente e não é fácil equalizar um sistema educacional ante as diversas demandas. Por racionalidade, pode-se padronizar a educação com um conteúdo mínimo e legar aos estudos avançados públicos ou privados as especialidades que o mercado de trabalho exige. Hoje, há o FIES que possibilita o acesso ao ensino superior, mas a velha questão mercadológica persiste: tal investimento terá retorno, ou seja, haverá uma vaga para cada recém formado?

A questão educacional não é uma abordagem isolada, pois está imbricada com a economia. O Brasil é um país exportador de jovens talentosos que não encontraram oportunidades aqui. Estamos, literalmente, educando os jovens para o mundo. O problema educacional não é uma escolha de conteúdo a ser ensinado. A educação é a seta que procura atingir o seu alvo, porém não temos alvos tanto quanto gostaríamos de ter.

Ignorando o sistema educacional como o sucedâneo de um novo plano de desenvolvimento, não se poderá absorver os jovens em um mercado de trabalho promissor. Mas, por insistência, se a vontade de aprimorar o ensino ainda for o anseio de todo aquele que a vê isoladamente, sugiro pequenas mudanças fundamentais que no futuro possam ter influência no desenvolvimento do país. A primeira delas é retomar a Escola do Pensamento, deixando a Escola do Conteúdo em segundo plano, pois conteúdo há em todo o lugar, contudo, jovens pensadores são raríssimos. A segunda é fundar a Escola da Inventividade, pois quem pensa, inventa e quem inventa cria oportunidades e desenvolvimento.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.