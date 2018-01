Empresa promove a 14ª edição de evento agrícola, que começa na quarta-feira

Empresário diz que produtor

precisa se atualizar constantemente

Pela 14ª vez consecutiva, a Agro Ferrari, tradicional empresa do ramo de produtos agrícolas de Santa Cruz do Rio Pardo, vai reunir centenas de agricultores em seu principal evento anual. O “Agro Ferrari no Campo” começa na próxima quarta-feira, 17, e termina no dia seguinte. Segundo Rogério Ferrari, o evento vai mostrar as novidades nas pesquisas voltadas à agricultura, especialmente para o cultivo de soja e milho.

A empresa, que surgiu há 27 anos em Santa Cruz do Rio Pardo, tem seu foco em tecnologia de sementes, mas também abre espaço no evento para indústrias de fertilizantes e equipamentos agrícolas. No fim, o “Agro Ferrari no Campo” acaba se transformando numa verdadeira feira agropecuária, com direito a palestras de especialistas e confraternização entre produtores rurais. Em termos de apresentação de produtos comerciais, é uma das maiores do interior paulista.

Rogério Ferrari explicou que o grande “boom” da agricultura brasileira, que no ano passado teve uma safra recorde, deve-se às pesquisas no setor. Para se ter uma ideia, quando a “Agro Ferrari no Campo” fez sua primeira edição, a produção normal de soja era no máximo 100 sacos por alqueire. “Hoje o produtor colhe tranquilamente 200 sacos. É o dobro”, afirmou. Segundo ele, o agricultor que colhe atualmente em torno de 120 sacas “já está ultrapassado”. O desempenho melhorou exatamente em função das pesquisas.

O próprio evento cresceu muito. Na primeira edição, dezenas de pessoas já era considerado um sucesso. No ano passado, o encontro reuniu mais de 600 agricultores.

Para Rogério, o produtor passou a ser um empresário do campo, daí o termo agronegócio. “Ele precisa correr atrás das informações porque a coisa anda muito rápida hoje”, avaliou.

No primeiro dia do “Agro Ferrari no Campo”, haverá a formação de grupos com informações e palestras de técnicos. Na quinta-feira, 8, haverá uma palestra às 8h30 sobre o novo Código Ambiental, a cargo de Juliana de La Rua Costa, mestre em Direito Ambiental. Às 10h será a vez do engenheiro agrônomo Dirceu Gassen falar sobre o incentivo ao uso de infinitas tecnologias. Gassen é considerado referência no setor agrícola.

O “Agro Ferrari no Campo” será realizado na Estância Nossa Senhora de Fátima, na rodovia SP-225, em frente à Cerealista Rosalito.