Ex-tesoureiro do PT diz que juiz ‘se equivocou’ em condenação

Dentro do prédio da Central de Polícia Judiciária, onde esteve na terça-feira, 9, para depor no inquérito que apura desvio de dinheiro público, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, foi questionado por jornalistas sobre a recente condenação eleitoral como ex-tesoureiro do diretório do PT de Santa Cruz. Ele e o vice-prefeito Benedito Batista (PT), que na época era o presidente do partido, tiveram as contas eleitorais de 2015 rejeitadas pela Justiça e foram condenados a recolherem ao Tesouro Nacional o valor de R$ 8.659,83. Eles vão recorrer.

A Justiça Eleitoral descobriu que o PT recebia “contribuições” de filiados nomeados para cargos comissionados pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). A situação pode configurar uma espécie de “pedágio” para ocupar cargo público. Em 2015, quando foi descoberta a irregularidade nas contas do PT santa-cruzense, Otacílio era filiado ao partido.

Para Cláudio Gimenez, porém, a decisão “é totalmente equivocada” porque a contribuição de servidores municipais é prevista no estatuto do partido. “O filiado deve pagar contribuição estatutária”, explicou, comparando o caso a um associado do Icaiçara Clube que paga mensalidade. “É a mesma coisa do vereador João Marcelo Santos (presidente do Icaiçara) estar proibido de pagar sua mensalidade. Mas vamos recorrer porque a gente não concorda com este posicionamento”, disse.

Segundo ele, o juiz também se “equivocou” ao dizer que a arrecadação era feita pelo diretório municipal. “O diretório municipal não faz a arrecadação, que é feita pelo diretório nacional, no Brasil inteiro”, afirmou. A sentença, porém, diz que os recursos retornavam ao diretório municipal. “Ainda que eu concordasse com a decisão do juiz no sentido de que prefeito, vice e outros não poderiam contribuir, ele está penalizando a instância errada. Afinal, quem fez a cobrança foi o diretório nacional”, insistiu.

“É um equívoco que nas instâncias superiores será sanado”, continuou. Em seguida, Cláudio Gimenez negou que esteja afirmando que o magistrado que proferiu a sentença errou por três vezes. “Não falei que o juiz errou. Ele deu uma sentença à luz do entendimento dele. Cada um tem um ponto de vista, mas sempre tem alguém que dá a palavra final”, explicou.