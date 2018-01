Festa do Peão começa hoje e é a principal atração do 148º aniversário

Promovida por um empresário, evento começa

na próxima terça-feira, 16, e vai até domingo, 21

As comemorações pelo 148º aniversário de emancipação político-administrativa de Santa Cruz do Rio Pardo começam na terça-feira, 16, com um megaevento promovido por um empresário, a tradicional “Festa do Peão de Boiadeiro”, no recinto “José Rosso”, na Expopardo. A festa tem o apoio da prefeitura, mas o custo maior é bancado pela empresa de Edson Marrero, através de patrocínios.

Como em todos os anos, haverá mudanças no recinto da feira, que ganhou asfalto novo e melhor sinalização. Além disso, a prefeitura resolveu disponibilizar um camarote especial para portadores de deficiências físicas. A acessibilidade também promete melhorar na edição deste ano.

A grade de show da “Festa do Peão” também teve uma novidade, que é um show alternativo do músico Nego do Borel, que vai se apresentar no espaço dos camarotes. Na verdade, a empresa de Edson Marrero teve muita sorte neste ano, pois o músico ganhou muita visibilidade após já ter assinado o contrato para se apresentar em Santa Cruz. Há algumas semanas, ele recebeu espaço privilegiado na revista Veja.

Mas nem tudo são flores. Marrero, por exemplo, luta contra os crescentes custos da festa. Neste ano, ele foi obrigado a cobrar ingressos de pelo menos um show, o de Henrique e Juliano, a dupla que se apresentará na sexta-feira, 19, véspera do feriado em comemoração ao aniversário de Santa Cruz do Rio Pardo.

A festa popular vai até o dia 21, domingo, quando haverá a final do rodeio.

Os shows começam terça-feira, 16, com a apresentação da dupla Conrado e Aleksandro. Na quarta, 17, é a vez de Matogrosso e Mathias, com a abertura oficial do evento e a presença de autoridades. Na quinta-feira, 18, o cantor Gustavo Lima vai ao palco, na véspera da maior atração da festa, a dupla Henrique e Juliano, no único show com a cobrança de ingressos. No sábado a dupla Fiduma e Jeca faz o último show.

O recinto “José Rosso” vai ganhar um novo local para estacionamento de vans e ônibus. O espaço será gratuito para excursões da região. Além disso, haverá banheiros químicos com acessibilidade para deficientes. As vagas normais do estacionamento também terão cotas especiais para pessoas com deficiência e idosos.

Uma das novidades no evento deste ano será o primeiro “Torneio e Julgamento Leiteiro de Santa Cruz do Rio Pardo”, realizado pela secretaria de Agricultura do município, em parceria com o Sindicato Rural, Fazenda Botelho e Marrero Rodeio.