Palácio da Cultura recebeu o show ‘Beatles para Crianças’

Feito especialmente para crianças,

show leva música e história ao palco

O espetáculo “Beatles para Crianças” foi apresentado durante dois dias — sexta-feira e sábado (12 e 13) — no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”. Numa mistura de teatro e música, o evento foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Special Dog e apoio da secretaria de Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo.

Sucesso de público há dois anos, o show foi criado pelo professor e músico Fábio Freire, do “Teatro Escola Célia Helena”. O espetáculo leva ao palco, na verdade, uma incrível aventura que introduz os pequenos no ritmo dos maiores sucessos dos Beatles.

O show, por sinal, resgata as músicas de um dos maiores grupos de rock da história, com um show que diverte gerações. O grupo se apresenta em várias cidades e sempre leva ao palco contação de histórias e vídeos com animações para encantar as crianças.

Com arranjos originais do grupo inglês, Fábio Freire levou ao público de Santa Cruz do Rio Pardo um repertório dos principais hits dos Beatles, como “Hey Jude, Let It Be” e “All You Need Is Love”, mesclando histórias contadas e cantadas. Há momentos em que o público participou do espetáculo.

“Beatles para Crianças” reúne Fábio Freire e mais três músicos. Começou em 2010, durante uma improvisação no intervalo da escola em que trabalhava, e não parou mais.

Banda foi a mais

aclamada do mundo

O espetáculo “Beatles para Crianças”, exibido em Santa Cruz do Rio Pardo na semana passada, com apoio da Special Dog, resgata a memória da banda mais aclamada da história da música popular mundial. O quarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr revolucionou do rock and roll entre 1960 e a década de 1970. Fez tanto sucesso que criou a “beatlemania”, uma tendência que mudou costumes e impôs modismos em todo o planeta.

Foi a primeira banda da Europa a atravessar o Atlântico para espalhar seu ritmo em vários continentes, sempre mantendo fãs.

O grupo se desfez em 1970, com motivos que vão desde Yoko Ono até desunião entre os quatro músicos.