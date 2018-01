Polícia Militar apreendeu mais de R$ 30 mil em cocaína em Ipaussu

Droga veio de São Paulo e seria distribuída em Ipaussu

Traficantes de Ipaussu perderam mais de R$ 30 mil em drogas após uma apreensão feita pela equipe da 2ª Cia do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior. A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira, 9, quando o setor de inteligência da PM de Ipaussu recebeu informações sobre o transporte de um lote de drogas que viria da capital.

Segundo consta, o grupo teria ido buscar cocaína a vácuo, conhecida como “Aricanduva”. As equipes se mobilizaram e todos ficaram de prontidão em um ponto estratégico para abordar um ônibus que chegaria no Terminal Rodoviário de Ipaussu. Segundo a informação, os suspeitos estariam no coletivo.

Por volta das 19h, os policiais fizeram a abordam nos passageiros do ônibus. Os três suspeitos, um deles menor de idade, foram retirados do veículo e tiveram seus pertences vasculhados. Na bolsa da adolescente de 16 anos, a polícia encontrou duas sacolas, em cada uma contendo 98 papelotes de cocaína embalada à vácuo. Já na bolsa do jovem conhecido como Marcelo Pupo, vulgo “Cerejinha”, de 39 anos, os policiais encontraram mais três sacolas contendo 301 porções da mesma substância. O outro indivíduo, identificado como David Gonzaga Ferraz Lima, 20, foi localizado mais 120 papelotes da “Aricanduva”.

A contagem final totalizou 617 papelotes, pesando mais de meio quilo de cocaína pura, avaliada em R$ 30 mil.

Os jovens, moradores do bairro Cônego Nazareno e da Vila Nova, em Ipaussu, ainda estavam com R$ 683,00 em dinheiro e um aparelho celular com queixa de furto.

Os dois foram presos em flagrante pelo delegado de plantão, enquanto a adolescente foi apreendida.