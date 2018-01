Um ano depois, prefeitura ainda não sabe qual é o valor do desvio

Empresa contratada por R$ 100 mil para fazer o

levantamento tem serviço prorrogado até fevereiro

Um ano depois da descoberta do esquema criminoso que desviou milhões dos cofres públicos, o município ainda não sabe o valor total do desfalque operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Desde maio, a empresa “Gilberto Cordeiro de Jesus” inspeciona documentos contábeis da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo para tentar descobrir o valor. O levantamento está custando R$ 100 mil aos cofres públicos.

A perícia deveria durar seis meses, mas foi necessário um termo aditivo, prorrogando o prazo para conclusão por mais três meses. Segundo informações da administração ao radialista Diego Singolani, da rádio 104 FM, o contrato original venceu em 15 de novembro e a prorrogação até março não terá custo para o município.

Sem um número oficial, até agora todos os valores divulgados são estimativas. O problema é que há grandes diferenças entre a avaliação da Polícia Civil e a própria prefeitura. A polícia, por sinal, trabalha com as provas que têm em mãos, ou seja, documentos de gastos da família Feitosa e o patrimônio de Sueli e seus parentes.

O trabalho da empresa está sendo desenvolvido no prédio anexo ao “Projeto Guri”, na antiga residência do ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira. No local, técnicos vasculham os documentos contábeis da prefeitura em busca de indícios de desvios. Se possível, o trabalho é para apurar apropriações de dinheiro público desde 2001 e a perícia começou na contabilidade de 2016 para, em seguida, investigar anos anteriores.

Na época em que a contratação foi autorizada, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse que o trabalho serviria para municiar a Polícia Civil, o Ministério Público e o próprio Judiciário sobre o total do rombo. Na época, o prefeito acreditava que a perícia poderia detectar até outros mecanismos de desvio de dinheiro da prefeitura, mas depois ele descartou esta hipótese.

A perícia contábil foi a segunda providência de Otacílio Parras Assis a partir da descoberta do rombo milionário na tesouraria da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. A primeira foi eliminar os guichês para pagamento de impostos e tributos no prédio da prefeitura. Todas as cobranças foram transferidas para a rede bancária.