Canal no ‘Youtube’ criado por estudante será tema de programa de TV

O programa “Bem Estar”, da Rede Globo, apresentado de segunda a sexta-feira às 10h, vai mostrar a luta da estudante santa-cruzense Denise Paula Cardoso Almeida, 22, pela conscientização da mielomeningocele. Estudante de Jornalismo, ela criou um canal no Youtube — batizado de “Mielo” — onde aborda a malformação congênita com humor e muita informação.

A estudante foi entrevistada há alguns dias pela repórter Fernanda Ubaid, da TV Tem. No final do ano passado, Denise foi homenageada pela Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo com uma moção de louvor.

O programa da Rede Globo está previsto para ir ao ar no próximo dia 18, com reprise na GloboNews, um canal por assinatura.