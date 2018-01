Codesan já usou valores dos consignados que não eram repassados a banco

Descontar e não repassar é

considerado crime pela Justiça

O presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, negou que a empresa controlada pelo município esteja descontando atualmente o valor de empréstimos consignados de trabalhadores sem repassá-los a instituições financeiras. A denúncia foi feita sigilosamente à rádio 104 FM. Agenor, porém, admitiu que a empresa praticou este artifício há algum tempo.

Descontar o valor de empréstimos consignados, sem repassá-lo aos bancos, é considerado crime pela Justiça, tipificado como apropriação indébita. Além disso, o Judiciário tem dado ganho de causa a trabalhadores que são vítimas de problemas semelhantes, em ações com valores entre R$ 3 mil e R$ 50 mil. A indenização é devida porque o trabalhador, sem o pagamento das parcelas dos empréstimos, tem o nome lançado nos sistemas de restrição ao crédito, como SPC e Serasa.

É que já aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, onde a Codesan fez o desconto sem o imediato pagamento aos órgãos financeiros. Segundo denúncia encaminhada ao radialista Diego Singolani, o fato ainda continua acontecendo, com o apontamento de trabalhadores da Codesan na “ficha suja” do comércio, provocando restrições imediatas ao crédito do funcionário.

“Isto aconteceu no passado”, disse Agenor Gimenez, negando que a Codesan esteja mantendo esta irregularidade. “Eu encerrei o contrato com a Caixa Econômica Federal exatamente por não concordar com a postura do banco. Não é novidade para ninguém que a Codesan enfrentou dificuldades financeiras e, muitas vezes, não conseguiu fazer o repasse para os bancos porque não tinha dinheiro em caixa”, explicou.

Segundo Gimenez, mesmo com o contrato encerrado, a Codesan ainda é obrigada a manter o sistema de desconto na folha de pagamento de funcionários que tinham contratos antes do rompimento. “Isto vai continuar até finalizar o empréstimo. Hoje não há nenhum problema neste sentido, porque a Codesan sempre pagou, com atraso ou não. Sabemos que o funcionário não pode ser penalizado”, disse.

A reportagem apurou que a irregularidade de descontar o valor do empréstimo do funcionário, sem repassá-lo às instituições financeiras, não é tão antigo na Codesan. Ele aconteceu, inclusive, em 2016, na gestão de Cláudio Agenor Gimenez.

Um dos bancos afetados foi a Caixa Econômica Federal (CEF), que teria “negativado” funcionários da empresa por falta de pagamento de prestações.

“Gratificações”

O presidente da Codesan também explicou à imprensa, na coletiva que concedeu na manhã de terça-feira, 9, logo após depor na Polícia Civil sobre o caso de desvio de dinheiro público, que o pagamento de “gratificações” na Codesan não é irregular. O fato surgiu em depoimentos na “CPI das Horas Extras”, quando algumas testemunhas disseram que o “abono” tinha semelhança com o pagamento irregular de horas extraordinárias. Elas se referiram ao acréscimo salarial como “abono”.

Para Gimenez, é uma “gratificação” que hoje está estipulada em R$ 1.040,00 para um grupo seleto de funcionários que assumiram encargos que antigamente eram dos antigos “chefes”. O dirigente disse que, por sugestão do Tribunal de Contas, a empresa não usa mais a nomenclatura “chefe”, adotando agora o nome de “coordenador de equipe”.

Segundo Gimenez, os escolhidos “são aqueles, com raras exceções, com mais de 20 anos de casa e que possuem algum tipo de liderança dentro da empresa”. Ele explicou, como exemplo, que o coordenador da oficina, que recebe uma gratificação mensal, continua sendo um mecânico que trabalha com as ferramentas, mas tem a função de coordenar o funcionamento do setor”, afirmou.