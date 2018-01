Mulheres da nossa história

Nos 148 anos de Santa Cruz do Rio Pardo, algumas

mulheres tiveram participação decisiva na história

Algumas mulheres participaram, conscientes ou não, de momentos marcantes da história de Santa Cruz do Rio Pardo, município que no próximo sábado, 20, vai completar 148 anos de emancipação político-administrativa. Talvez a mais enigmática seja a viúva do temido Antônio Evangelista da Silva, o “Tonico Lista”, o coronel que dominou a política de Santa Cruz no início do século passado e terminou seus dias assassinado a tiros.

Guilhermina Brandina da Conceição, na verdade, foi casada com dois dos homens mais importantes da história da cidade nos primórdios da República. Ficou viúva do coronel Batista Botelho em 1902, quando o chefe político se matou em circunstâncias nunca esclarecidas. Correligionário de Botelho, Tonico assumiu as rédeas do poder no município e, de quebra, se casou com Guilhermina.

O livro “Coronel Tonico Lista, o Perfil de Uma Época”, do escritor José Ricardo Rios, não deixa claro que se havia algum romance entre o coronel e Guilhermina. Mas sugere que Tonico foi apaixonado pela mulher que voltaria a ser viúva exatos 20 anos depois, praticamente no mesmo fatídico dia, quando o coronel foi assassinado numa emboscada nas proximidades do antigo prédio da Câmara Municipal.

Guilhermina teve três filhos com Tonico Lista e, logo após ficar viúva do segundo marido, deixou Santa Cruz do Rio Pardo. A partir daí, sua história praticamente se apaga. Dizem que se casou novamente, desta vez com um rico comerciante do ramo de joias.

Pioneiras

Outra mulher que marcou uma época em Santa Cruz foi Sebastiana de Bem Lorenzetti, a primeira aviadora civil da história da cidade. Apaixonada pela aviação, ela frequentava muito o antigo aeroclube de Santa Cruz, fundado na década de 1930 e que foi um dos maiores do interior paulista.

No dia 14 de junho de 1942, quando tinha apenas 21 anos, Sebastiana realizou seu primeiro voo solo oficial, assistido pela elite da sociedade no antigo campo de aviação.

Além do brevê, a aviadora também ganhou o tradicional “batismo” de óleo misturado com terra, uma comemoração que, até então, era reservada aos homens. Há 17 anos, ela contou ao DEBATE que a experiência não havia sido agradável, uma vez que foi obrigada a cortar os cabelos porque o óleo ficou tão impregnado que não saía nem com contínuos banhos.

Na política, Santa Cruz do Rio Pardo só elegeu uma mulher em 1982, quando Aparecida de Lima Martins, mulher do ex-prefeito Joaquim Severino, chegou à Câmara Municipal. Prefeita, então, somente em 2008, com a eleição de Maura Macieirinha (PSDB).

O fato é que as mulheres só tiveram o direito ao voto assegurado em 1932, numa alteração do Código Eleitoral ocorrida após intensa campanha nas ruas. Até o final de 2010, a professora Nilda Roder era tida como a primeira mulher a ser candidata a um cargo político. Em 1968, ela disputou uma cadeira na Câmara de Vereadores, a convite do então prefeito Carlos Queiroz.

Entretanto, a descoberta de um anúncio eleitoral num jornal antigo mostrou que a pioneira foi Ana Maria Cotrim Monteiro, que se candidatou ao mesmo cargo em 1951 pelo PTB.

O jornal é a edição de “O Regional” de 23 de setembro de 1951. No anúncio, Ana Cotrim anunciava que era a primeira mulher a disputar uma cadeira de vereadora em todo o interior paulista e ressaltava a independência feminina. No entanto, não há referências à candidata nas edições seguintes do jornal e nem registros de Ana Cotrim na Justiça Eleitoral, o que pode indicar que ela desistiu antes da eleição.