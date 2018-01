Oficina ‘ensina’ teatro a jovens

Exercícios no palco ajudam a revelar

talentos e são usados até por dançarinos

A atriz santa-cruzense Camila Ladeira Scudeler, 36, coordenou uma oficina de teatro na semana passada, no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, junto com o colombiano Cesar Amezquita. A atriz, por sinal, está morando desde 2015 na Colômbia, onde leciona e está envolvida em projetos teatrais. Para ela, foi gratificante voltar a Santa Cruz, mesmo a trabalho, e perceber que há uma cultura teatral latente na cidade.

A oficina-laboratório “O Gesto Animal e o Corpo Rebelde” é ministrada pelo grupo “Cuerpo Abierto Teatro”. O resultado da semana será apresentado neste domingo às 18h30, no palco do Palácio. “Não será uma peça, já que isto é impossível em menos de uma semana. É uma abertura de processo, aberto ao público, como um exercício cênico”, explicou.

Quando morava na cidade natal, Camila não chegou a fazer teatro amador. Aos 17 anos, foi intercambista do Rotary Club e passou uma temporada nos Estados Unidos, onde fez vários cursos de teatro. De volta ao Brasil, se envolveu totalmente com o teatro, inclusive na área acadêmica. Em 2005, ela integrou o grupo “Arlequins”, de São Paulo, e chegou a trazer a peça “Para Não Dizer que Não Falei das Flores” ao palco de Santa Cruz do Rio Pardo.

Camila se formou em Artes Cênicas na UEL de Londrina, fez mestrado na ECA-USP e está concluindo o doutorado. Ela vive atualmente entre a Colômbia e o Brasil, participando de trabalhos do grupo “Cuerpo Abierto Teatro”.

Segundo o colombiano Cesar Amezquita, que integra o grupo junto com Camila e o músico Victor Torres, o principal objetivo é investigar as fronteiras do corpo “a partir de uma necessidade individual e coletiva”.

A oficina-laboratório trabalha o aluno a partir do treinamento do corpo animal como estímulo — e o jogo teatral como caminho. É por isso que vários participantes da oficina em Santa Cruz são dançarinos do Balé Municipal. “O grupo que reunimos no palco é muito heterogêneo e isto é bom. Misturamos pessoas da dança e do teatro, todos trabalhando juntos pela primeira vez”, disse Camila. Segundo ela, o grupo é muito disciplinado “e cheio de energia”.

Jovens talentos

A oficina-laboratório reuniu cerca de 27 jovens todas as noites no Palácio da Cultura. A maioria gosta de teatro, mas alguns, ligados à dança, buscam melhorar a performance no palco, já que tudo é manifestação corporal.

Entre os atores, há quem já tenha uma certa bagagem no palco. É o caso de Isabela Gonçalves Luiz, integrante do grupo “Esperas” desde 2015. Há sete anos ela está envolvida com teatro. “A oficina foi uma oportunidade que deixou a gente muito feliz. Afinal, queremos aprender cada vez mais”, disse. Segundo Isabela, praticamente todo o grupo “Esperas” participa da oficina.

Iara Negrão Pedro, 20, cresceu respirando teatro com o pai, o músico Valdir Pedro. “Em 2012 comecei a ter aulas no Palácio e me apaixonei profundamente pelo teatro. É algo que me faz falta se eu parar”, contou. Iara já se apresentou em palcos pelo menos dois espetáculos, uma delas com a peça “A Morte tem Sete Herdeiros”.

Tamires Rocha, 20, se formou no Conservatório de Tatuí em Artes Cênicas no ano passado e também ama o teatro. Ela já fez performance durante o “Coreto Encanto” da praça Leônidas Camarinha, mas sonha com o palco.

Artur Marquezim, 17, já fez peças amadoras na escola Etec, onde estudava. Um dia, foi convidado por uma amiga para participar de um grupo. “Gostei. O que mais me atrai é a produção teatral”, revelou.

Às vezes apenas a exibição de uma peça teatral é responsável por florescer talentos. É o caso de Jéssica Guardiano, 16, estudante da Etec. “Eu assisti a uma peça do Esperas e me encantei. Resolvi me aproximar do grupo e fiquei um ano, mas depois optei pela dança”, disse. Jéssica resolveu fazer a oficina exatamente para melhorar a performance no palco durante apresentações de dança.

Teatro e dança, aliás, caminham juntos. Que o diga o professor de dança Robson Souza, 29, do Balé Municipal. “Participar da oficina é um meio de ajudar o desenvolvimento corporal”, avalia.

Segundo Camila Scudeler, as oficinas podem revelar talentos jovens. “Como muitos já fazem parte de alguns grupos, estes conhecimentos podem ser ferramentas para que eles possam continuar”, disse. O palco do antigo cinema, que já foi pisado por consagrados artistas e pelo ator que dá nome ao espaço, o inesquecível Umberto Magnani Netto, é um estímulo a mais.

