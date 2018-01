Sempre iguais

Samara e Sarita se casaram juntas em 2012,

com direito ao ‘Fantástico’; agora estão grávidas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Alguém já imaginou ter o casamento gravado e apresentado no “Fantástico”, o principal programa dominical da Rede Globo? Pois este feito é das gêmeas santa-cruzenses Sarita e Samara, 33, que se casaram em 2012 no mesmo dia e na mesma igreja. Agora, para surpresa da família, as duas estão grávidas. E garantem: ninguém planejou.

A história das filhas do casal Cláudio Begueto, 72, e Maria Antonia Frasson Begueto, 73, sempre foi cheia de coincidências. Aliás, as duas são casadas com primos em segundo grau. Rafael Franciscon, 35, marido de Sarita, conhecia a irmã dela e resolveu apresentá-la a Hugo Faria, 43. O primo começou a namorar e, de quebra, Rafael se engraçou com Sarita nove meses depois. Pronto. “Como o primo namorava minha irmã, ele começou a aparecer aqui todo dia, com aquela cara lavada, dizendo que era apenas visita”, conta Sarita.

A história de amor teve seu auge no casamento conjunto, realizado na Matriz de São Sebastião e acompanhado pelas câmeras do “Fantástico”, que se interessou pela curiosidade.

Na época, a reportagem foi feita pelo jornalista Maurício Kubrusly, que tinha o quadro “Me Leva Brasil” dentro do Fantástico. Os dois casais experimentaram, de certa forma, o estrelato. Afinal, a cidade e toda a região não comentava outra coisa no final de 2012.

No casamento, o padre marcou a posição das duas em todas as folhas da homilia para não se confundir. No entanto, até hoje amigos comuns confundem Sarita e Samara. “De vez em quando alguém me encontra na rua e fala um assunto em que percebo que há confusão com minha irmã. Na maioria das vezes nem falo nada e depois conto para a Sarita”, diz Samara.

Gravidez

Mas o tempo passou e as coincidências continuaram. Agora, Sarita e Samara estão grávidas, com intervalo de apenas dois meses. As duas não planejaram nada, embora Samara admita que “estava tentando”.

As duas sequer tinham conversado sobre isso. “Quando a Sarita me contou que estava grávida, fiquei surpresa. Nós até reunimos a família para contar a novidade. Algumas semanas depois, foi minha vez. A diferença é de apenas dois meses”, conta Samara.

Outra coincidência é que nenhuma terá gêmeos. Afinal, a hereditariedade está nas famílias das irmãs e dos maridos. “O perigo existe”, diz Rafael, brincando. No entanto, no segundo filho existe a possibilidade maior de gravidez de gêmeos.

Os dois casais, porém, estão felizes. Afinal, Lorenzo — que deve nascer em fevereiro — e Beatriz — que vai chegar em abril — certamente vão crescer juntos. Com certeza, terão muitas histórias para contar.

‘Eu tinha comprado só

um berço’, lembra a mãe

A dona de casa Maria Antonia Frasson Begueto já tinha dois filhos com o caminhoneiro Cláudio Begueto quando ficou grávida novamente. Somente no sétimo mês ela recebeu a notícia de que teria gêmeas univitelinas. “Eu tinha preparado só um berço e tive de correr para comprar outro”, conta. O marido, assustado, já pensou no bolso, planejando as despesas extras.

Antonia disse que Samara nasceu primeiro. Três minutos depois, veio Sarita. Como mãe, ela nunca confundiu as filhas, a não ser quando estão de costas. “Eu passei a conhecer até pelo choro”, lembra.

Segundo ela, as duas só queriam usar roupas idênticas. A partir dos oito anos, porém, os modelos continuaram o mesmo, mas a cor precisava ser diferente.

Sarita e Samara contam que sempre saíram juntas e somente no antigo “colegial” é que ambas foram separadas de classes. No entanto, continuaram na mesma escola, a “Genésio Boamorte” e depois a “Leônidas do Amaral Vieira”. Foi difícil acostumar.

Elas admitem que brigavam na infância e adolescência, mas era coisa de menina. “Geralmente era porque uma pegava a roupa da outra. Mas cinco minutos depois estava tudo bem”, conta Samara.

O pai, Cláudio, também garante que não confundia as filhas. “Uma era um pouco mais gordinha. Para mim, era fácil diferenciar”, conta. O único problema era o presente duplo no dia do aniversário.

Entre os maridos, Hugo garante que não confunde de esposa, mas “acusa”, rindo, o primo de, às vezes, abraçar sua mulher.

