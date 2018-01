Cartas – Edição de 14/01/2018

As aranhas do Ano Novo

No dia 31 de dezembro eu estava apenas varrendo a casa, que já tinha sido bem limpa pela minha secretária. Estava chovendo bastante lá pelo meio-dia. Limpei tudo e cheguei à cozinha, onde encontrei uma aranha cinza e nojenta num cantinho. Apertei o pano de chão naquele monstro até ouvir sua barriga estourar.

Isso já havia acontecido no banheiro dias atrás com uma “bitelona” no tapete, que teve a mesma sorte com auxílio de inseticida e vassourada. Aqui não!

É difícil esses bichos entrarem em minha casa sem minha permissão, pois fecho a casa e ligo os ventiladores. Acontece que existe um terreno ao lado, que só é limpo se eu for à prefeitura pedir, por escrito, que o dono tome providência. É um matagal o ano todo, reunindo os mais diferentes animais peçonhentos.

Na frente da casa, a mais ou menos um metro nesse terreno, há uma árvore centenária, que abriga cupim, morcego e racha a calçada, que já refiz três vezes. Tenho pedido a vários prefeitos que resolvam esse problema (faz 50 anos), que fica a um quarteirão da prefeitura, bem no centro da cidade.

Acho que vou pedir ao meu amigo Sérgio Fleury, proprietário do DEBATE, que me ajude nessa empreitada, porque até agora o terreno continua igual, repleto de mato e animais nocivos, mesmo com minha solicitação de limpeza feita antes do Natal.

Estou esperando, já faz tanto tempo, pelas providências das autoridades locais, mesmo que sejam da saúde, porque isso faz mal para a população e dá uma impressão ruim para as pessoas que vêm de fora. Obrigada desde já, a quem se interessar pelo saneamento e beleza desta cidade querida.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Tópicos comentados

Jô e Vansoline

Paguei 50 reais (lógico que com desconto, concedido pelo nosso “secretário da cultura”) para ter o prazer de ler as quase quinhentas páginas do Livro de Jô. Fantasiosa e deliciosa odisseia das personalidades desfilantes no livro. Do Copacabana Palace e Anexo, toda a vida artística do Jô Soares até a década de 70.

Três da manhã, hora em que vou buscar o DEBATE. No Caderno D, o democrático Fleury daqui comentava as vítimas da ditadura, tal qual no livro de Jô, que falava sobre o Fleury, o paladino das desordens da ditadura. Coincidência dos dois órgãos informativos.

O Fleury daqui reportou as vítimas, mas esqueceu dos algozes da mesma. Alguns vivem, aqui, como cordeiros dos lobos que foram. Dr. Paulo, hoje advogado, foi sargento da ditadura na Aeronáutica, mas deu baixa quando viu como era tratado o povo. Parabéns, Dr. Paulo, pelo exemplo que deu.

Mas, voltando ao livro de Jô, na página 366 comete erro ao comentar que Caetano, na música Sampa, foi o maior representante da cidade de São Paulo e sua esquina famosa, da avenida São João com a Ipiranga.

Falhou feio, Jô, na citação sobre Caetano e Sampa. Tenho testemunho do próprio Paulo Vanzolini, autor entre outras tantas, de Ronda, que ficou durante vinte anos no lado B, da música de Inezita Barroso – a moda da pinga. Tal testemunho está na coletânea Raízes, editado pela Folha em seu número 16. Tenho a publicação. Nele, Vanzolini conta a história de Ronda, cuja letra é considerada a pior da história por ele mesmo.

“Só não processei Caetano pelo plágio por considerar Ronda uma canção menor”, argumentando que, como pode uma música, que fala da vida de uma prostituta que sai na noite para matar o amante, ser considerada um hino da cidade de São Paulo. Admito e reconheço a falha do autor das Esganadas (as gordas do Jô).

Mas, por 50, dá para engolir o erro cometido na pagina 366 do contexto.

Mandar a cabrita olhar a horta

Bastaram doze anos para que Roberto Jeferson, delator e condenado no “Mensalão”, cumprisse sua saga e agora, como presidente do PTB, tentasse trocar a nomeação da filha em troca de apoio para a reforma da Previdência.

Mas quem é Cristiane Brasil, indicada para o cargo de ministra do Trabalho?

A cada dia, novos fatos negativos surgem na vida da pretendente. É negativada e condenada por não pagar nem registrar seus funcionários motoristas.

Já foi condenada por conduta imoral do assunto… E quer ser Ministra do Trabalho?

Já foi rejeitada quatro vezes por órgãos competentes que impedem sua nomeação.

Faz jus ao título do assunto: mandar o cabrito olhar a horta.

Entretanto, o pai e o presidente Michel tentam apelar ao Supremo Tribunal Federal apenas para garantir a hegemonia da aprovação, o apoio para a maioria dos votos necessários, para o ilícito.

Cada dia mais surgem fatos novos negativos associados à vida da “ministra”. Fretou, sem a aprovação da presidência, um jato da FAB para, junto com mais três amigas, passar o réveillon em Fernando de Noronha, em um hotel estatal.

Novas negativas no currículo da deputada, candidata ao Ministério do Trabalho somente com a aprovação do pai, já condenado, e do Presidente da República.

Vez que tal procedimento ilícito aconteça, quem assume a vaga dela na Câmara dos Deputados um irmão do ex-governador Garotinho. Nelson Nahim já foi condenado por estupro de incapaz.

Está na hora de menos barganhas para que Temer consiga seus objetivos, em que o povo assalariado não é o maior beneficiado.

Depois de Rute, a intelectual, Mariza, a muda, agora a garota campineira representa a decadência “lesa Pátria” do título de primeira-dama. Parabéns, colunista Amauri Jr., que mostrou, em reportagem, a recente a vida do casal presidencial.

Encerrando o artigo, dizer ao cidadão bernardinense Cezar Filho, que eu, cidadão santa-cruzense da gema, não o aceito e nem o reconheço como conterrâneo meu. Como seu patrono se esconde por trás do microfone e não dá razões do porquê de sua escolha, nem aponta quais foram os relevantes serviços prestados a essa comunidade, passo-lhe a receita do próprio punho que usei em Espírito Santo do Turvo: devolva o título.

Dato e raso o presente.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Canela emagrece

Todo início de ano, muita gente, provavelmente a maioria do povo, elege por decisão de ano novo: emagrecer. Assim, fazer dietas e frequentar academias de esporte são as escolhas mais óbvias. Para ajudar a todos que estão pensando na própria saúde, apresento uma nova pesquisa da Universidade do Michigan que descobriu como uma especiaria comum, a canela, pode ajudar na luta contra a obesidade. O estudo foi publicado na edição de dezembro da revista Metabolism.

Os cientistas já haviam observado que o cinamaldeído, um óleo essencial que dá sabor à canela, parece proteger camundongos contra obesidade e hiperglicemia. Mas os mecanismos subjacentes ao efeito ainda não eram bem compreendidos.

A pesquisa, que foi liderada por Jun Wu, professor-assistente de pesquisa do Instituto de Ciências da Vida, foi feita para entender melhor a ação do cinamaldeído e determinar se ele poderia ser um protetor nos humanos também. Os cientistas descobriram que este composto afeta mesmo o metabolismo. Então, procuraram descobrir como e qual caminho poderia estar envolvido e como agiria tanto nos camundongos, quanto nas células humanas.

Descobriram que o cinamaldeído melhora a saúde metabólica atuando diretamente nas células de gordura ou adipócitos, induzindo-as a queimar energia por meio de um processo chamado termogênese.

Os cientistas testaram adipócitos humanos de voluntários, de várias idades, etnias e índices de massa corporal. Quando as células foram tratadas com cinamaldeído, os pesquisadores notaram aumento da expressão de vários genes e enzimas que melhoram o metabolismo lipídico. Eles também observaram um aumento de Ucp1 e de Fgf21, que são importantes proteínas reguladoras metabólicas envolvidas na termogênese.

Os adipócitos normalmente armazenam energia na forma de lipídios. No passado distante, este armazenamento foi benéfico para nossos antepassados que tinham menos acesso a alimentos ricos em gordura e, portanto, uma necessidade muito maior de armazenar gordura. Essa gordura poderia então ser usada pelo corpo em tempos de escassez ou em temperaturas frias, que induzem os adipócitos a converter energia armazenada em calor.

Recentemente, para parte da humanidade, o excedente de energia tornou-se um problema. Com a crescente epidemia de obesidade, os pesquisadores procuram maneiras de ativar a termogênese das células de gordura, ou seja, a queima de gordura.

Os cientistas acreditam que o cinamaldeído possa oferecer um método de ativação. E como já é amplamente utilizado na indústria de alimentos, pode ser mais fácil convencer os pacientes a seguir um tratamento à base de canela do que outro baseado em drogas tradicionais.

A canela já integra o cardápio de muita gente, porém isso não significa que se deva fazer dietas baseadas na canela na esperança de manter o peso nas festas familiares, festividades de feriados ou nas férias. Os cientistas advertiram que ainda é necessário um estudo adicional para determinar a melhor maneira de aproveitar os benefícios metabólicos do cinamaldeído sem causar efeitos colaterais adversos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Brasil rebaixado

Vergonha a nivel mundial o rebaixamento do Brasil pela agência de Risco S&P. Agora só ganhamos de Bangladesch,Vietnã e República Dominicana. O gigante continua adormecido e anestesiado pelas corrupções epidêmicas, principalmente no Congresso Nacional e no governo federal, com o presidente mais impopular da história, que gastou todo seu tempo, que seria para as reformas, além de recursos estimados em R$ 20 bilhões, para a reforma em causa própria, para se livrar de duas votações na Câmara, onde foi denunciado por obstrução de Justiça e pertencewre a organização criminosa.

Vergonha! O povo colabora e eles roubam e desviam os recursos. Assim, os investidores estrangeiros não acreditam mais na farça da sexta economia do mundo.

Somos campeões em corrupção e os últimos colocados em confiança para investidores internacionais.

Esse é o Brasil de hoje e ninguém consegue provaro contrário.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Fotos do Leitor”

O Palacete Lorenzetti

— Uma das residências mais antigas e tradicionais de Santa Cruz do Rio Pardo é o imponente casarão que pertence à família Lorenzetti. Foi construído na década de 1930 pelo fazendeiro Plácido Lorenzetti, um dos homens mais ricos da cidade naqueles tempos, quando chegou a doar um avião para o aeroclube de Santa Cruz. A construção foi inspirada nos antigos casarões da avenida Paulista, em São Paulo.

Quando Plácido morreu, a casa foi moradia de um de seus filhos, o ator de cinema Hercílio Lorenzetti.

A foto acima, que pertence ao acervo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, não tem data. No entanto, a curiosidade fica por conta da rua Benjamim Constant, que não era pavimentada quando a fotografia foi tirada.