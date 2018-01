Literatura: ‘Coração irriquieto’

‘Coração

irriquieto’

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Quem nunca ouviu dizer em sua vida que você seria um nada, ou porque não sabia matemática, ou porque não se adaptava às normas de um colégio? Se você nunca ouviu isso, é um privilegiado, ou está envolto a comodismo e deslealdade.

Mas vamos ao que nos propõe o texto. Você alguma vez ouviu que nunca sairia do lugar? Às vezes era você mesmo o problema. Mas e aquela mãe impaciente que segura o braço do filho e o arrasta rua à frente com raiva, maldizendo palavras tão pessimistas à criança, que dói por toda vida. Ou na reunião escolar, na qual a mãe diz, ele é um burro, nunca vai ser nada na vida!

Sabemos que essa mãe pode sofrer horríveis situações dentro e fora de casa, mas por pior que seja o que estamos sentindo ou passando, é de nossa responsabilidade lidar com isso e não permitir que descarreguemos nosso lixo em outras pessoas.

Abraham Lincoln, todos já ouviram falar sobre ele, nunca foi da alta classe. Pelo contrário, seu pai não possuía boa condição de vida, e Abraham perdeu sua mãe ainda criança, não havia sequer completado seis anos de idade. O pai, perdido com aquela criatura, bateu à porta de sua vizinha, também sozinha e se amasiaram. A madrasta, muito perceptível, notou que a criança possuía algo de especial. Mas no século XIX, as dificuldades, poderiam nos dizer, eram outras.

O casal recém-formado, o pai, operário, não tinham condições de colocarem Abraham em uma escola. Mas a madrasta, como toda boa madrasta deve ser, tirando a ilusão dos contos de fada, percebia a vontade e a inteligência da criança. Ela saía em busca de tábuas e deu ao enteado alguns pregos. Sendo assim, ele aprendeu a ler e escrever riscando todas as tábuas que ganhava. E ele havia ganhado um livro de piadas, uma recordação que guardava com todo carinho. Esse era seu único livro.

Quando estava triste, não deixava ser totalmente dominado pela força oculta da tristeza, tirava o livro de piadas de seu posto e o lia, rindo alto, porque aquilo o fazia ficar alegre. Autodidata, não estudara como todas as outras crianças, mas se formou em direito. E fora impulsionado pela madrasta, que ao invés de criticar suas horas de riso com o mesmo livro de piadas por anos, ou obrigá-lo a trabalhar com o pai para acrescentar dinheiro à família, viu que a criança tinha um dom.

E assim, mesmo com todas as dificuldades; por ter uma família carinhosa e por ter compreendido sua vida de pobreza na humildade e na fé, tornou-se presidente dos Estados Unidos.

Mas há quem diga, Lincoln teve sorte! Sim, a sorte dele, temos diariamente: amar, aceitar e acreditar. É como aprender que, se derrubamos café em nossos papéis, não é desalinho; procurou na cafeína algo que te fez permanecer acordado diante dos livros! E assim, ir um pouco mais além do que foi ontem!

O caminho é buscar a força infinita que te impulsiona. Cientistas descobriram que somos feitos da mesma matéria das estrelas, então, só nos falta brilhar!