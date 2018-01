Santa Casa tem novo horário para as visitas

Desde segunda-feira, 8, estão em vigor os novos horários na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. Foram alterados os horários de visitas aos pacientes, troca de acompanhantes e atendimento ao público.

As mudanças, segundo a assessoria de imprensa, visam melhorar o fluxo de trabalho dos colaboradores do hospital, principalmente dos funcionários da enfermagem, tendo em vista que anteriormente a visitação acontecia durante todo o período da tarde (13h às 18h).

Outra alteração aconteceu nos horários de troca de acompanhantes. Segundo a coordenadora de atendimento Érica Cristina Quirino Souza, a mudança aconteceu porque algumas pessoas descumpriram as regras, como utilização de leitos vazios e até o uso do banheiro para banho.

De acordo com os novos horários, as visitas nos setores SUS de clínica médica, cirúrgica e maternidade agora são das 12h às 13h e das 16h às 17h. Para a UTI do sistema SUS, o ingresso de familiares está autorizado das 17h ás 17h30. Já na UTI Neonatal do sistema SUS, a visitação pode acontecer das 16h30 às 17h. Para convênios e particulares, o horário é das 13h às 17h, enquanto o pacote particular especial é das 13h às 15h. A troca de acompanhantes pode ser feita às 10h, 13h e 18h. Entrada é permitida para menores acima de 12 anos, mas mediante porte de documentos.