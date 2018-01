Artigo: ‘O jogo virou?’

O jogo virou?

Carlos Eduardo Gonçalves *

Frequentemente costumo escrever os textos com um certo delay cronológico para acertar os ponteiros de minhas ideias, a fim de transcrevê-las para o papel. Mas hoje não deu. Assim que 2018 raiou, o ano eleitoral começou fervoroso, e por essa razão, não posso deixar essa matéria esfriar.

Para alegria de muitos e ódio de tantos, é bom já ir se acostumando que Bolsonaro não passa de um mito. Isso mesmo, um mito. Uma narrativa de caráter simbólico, imagético. Pra bom entendedor, história da carochinha ou história para boi dormir. A corrida eleitoral já começou, e com ela dou a letra: Bolsonaro não é o candidato corporativo, isto é, não é o candidato preferido pelo grande capital. A mídia está definitivamente desmistificando o mito. E o mais interessante é que em somente um mês, a mídia o levou do céu ao inferno eleitoral. Vejamos:

Com um discurso perniciosamente podre em relação a várias questões sociais, econômicas, bélicas, religiosas, ambientais, etc. Bolsonaro foi arrebanhando uma legião de fãs por onde passou. Seu modus operandi é bastante claro, fazer sem pensar, ao invés de pensar para fazer. O resultado são pérolas e memes. Mas não é o papel de ridículo que fez Bolsonaro ruir. O buraco é mais embaixo.

Não se enganem, o figurão Bolsonaro, é o resultado de uma indústria midiática. Não o deputado em si, mas o seu imaginário e muitas de suas atitudes estarão presentes na forma de pensar e agir de quem a mídia/grande capital quer que o suceda. Isto significa que no ninho do Bolsonaro, há um ovo de Tróia com um tucano dentro. Afinal de contas, é de forma velada, pelas beiradas, comendo quieto e se passando de bons moços é que agem os tucanos. Não há possibilidades de racharem votos. Não há razão para um racha no pleito.

A Folha de S. Paulo que ontem eram deuses, hoje são demônios. Assisto todo esse show com um balde de pipoca na mão. A mesma mídia que fez o mito crescer, e criar um personagem que ficará no imaginário do eleitor e, de quebra, bater em Lula, é a mesma, algoz, que o fará ruir, mantendo seus ideais, para que alguém os reproduza. Essa é a mensagem da mídia.

Com relação à índole corrupta, Bolsonaro já acumulava em seu histórico, a nomeação (através de influência) do irmão como funcionário fantasma na ALESP, caçadas e pescarias em reservas legais em Angra dos Reis, sem entrar no mérito do caso da bomba no quartel que veio à tona em 1987 através de uma denúncia a uma jornalista da revista Veja.

Não bastante, ao longo desta semana uma força-tarefa midiática vem forte para ruir a figura do deputado. Primeiro com a questão do enriquecimento estratosférico de seus filhos que entraram na política com patrimônio de um Gol bola (dez mil reais), e hoje acumulam uma bagatela de 15 milhões, em 13 anos. E 13 é coisa de PT, diriam os fãs. Detalhe, antes que venham com comparações, o relatório da PF aponta que a evolução patrimonial de Lulinha, entre 2004 e 2014, é compatível com suas finanças.

No que tange à evolução do patrimônio dos Bolsonaro, a Folha de S. Paulo, através de investigações feitas em cartórios, encontrou aquisições de imóveis (reformados) declarados no boom imobiliário, em regiões nobres da cidade do Rio de Janeiro, que estão com valores muito abaixo do valor de mercado. O nome disso é sonegação, na qual em vídeo, Jair Bolsonaro afirma categoricamente que é prática recorrente em sua vida. “Sonego mesmo”, pontua.

Não o bastante, Jair e Eduardo Bolsonaro, ambos deputados federais, utilizam a verba de moradia, mesmo possuindo imóvel na cidade de Brasília. Por falar em verba parlamentar, mais uma vez, a Folha apurou que Jair Bolsonaro emprega uma vendedora de açaí na cidade de Angra dos Reis, cuja justificativa é a prestação de serviços particulares ao parlamentar.

Já diria em outro artigo, a história é movediça. Vejo todo esse contexto com duas óticas, uma boa e uma ruim. A boa é que não teremos Bolsonaro como presidente (isso eu já sabia desde antes de sua ficha ser levantada); a ruim é que os eleitores de Bolsonaro deixarão à mostra, cada vez mais escancaradas suas veias fascistas.

Finalizo com uma reflexão de Karl Popper: “A verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimentos, mas o fato de se recusar a adquiri-los”.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.