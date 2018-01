Aniversário já foi festejado em outro dia, nos anos 1980

De 1981 até 1984 aniversário da cidade foi comemorado

em 3 de maio, que na época era o ‘Dia de Santa Cruz’

Nem sempre o Dia da Cidade foi comemorado em 20 de janeiro em Santa Cruz do Rio Pardo. A data atual, aliás, é simbólica, uma vez que diz respeito ao santo padroeiro do município, São Sebastião (leia no Caderno D). Entretanto, no início dos anos 1980, um prefeito teve a ousadia de mudar a tradicional data, alegando que em janeiro as escolas não funcionam, os feriados de fim de ano ainda estão próximos e existe maior dificuldade para se organizar uma festa. Criticado ou não, Aniceto Gonçalves fez, talvez, a maior festividade histórica do aniversário de Santa Cruz do Rio Pardo em 3 de maio de 1981.

A festa foi tão grande que teve direito a um generoso espaço no “Fantástico”, o programa da Rede Globo que na época era ainda mais campeão de audiência. A cobertura esteve a cargo do jornalista Hermano Henning.

O dia 3 de maio não foi escolhido por acaso pelo então prefeito. Nesta data, comemorava-se o Dia de Santa Cruz, mais tarde substituído por 14 de setembro. Aliás, 3 de maio foi feriado nacional de 1989 — data da proclamação da República — até 1930. Era tido como dia do descobrimento do Brasil. Depois, a data mudou para 22 de abril e deixou de ser feriado.

O fato histórico aconteceu porque Pedro Álvares Cabral, ao descobrir as terras brasileiras em 1500, batizou o novo País de “Vera Cruz”. O rei Manoel, de Portugal, porém, mudou o nome para “Santa Cruz”. Somente anos mais tarde, com a descoberta de um importante documento — a carta de Pero Vaz de Caminha —, soube-se que a data exata era 22 de abril.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o dia de aniversário da cidade foi comemorado em 3 de maio em quatro anos seguidos, de 1981 a 1984. Em 1982, Onofre Rosa de Oliveira foi eleito sucessor de Aniceto Gonçalves, mas só tomou posse em março do ano seguinte. Pressionado pela bancada governista e por padres da cidade, em 1984 ele promulgou a lei número 977, retomando a data de 20 de janeiro como sendo o Dia da Cidade. A volta, porém, só se daria efetivamente em 1985.

Na verdade, a lei foi apresentada na Câmara pelo então vereador Israel Benedito de Oliveira, que era o presidente da Câmara e um dos mais próximos políticos de Onofre Rosa.

Festa dos balões

Em 1981, no primeiro ano da comemoração no dia 3 de maio, a cidade viu uma festa inesquecível. Além de vários eventos para todos os gostos, Aniceto conseguiu trazer para a cidade a equipe de balonistas do comendador Truffi. Este, por sua vez, prometeu um feito inédito em toda a América Latina: o lançamento de asas-deltas a partir de balões, em pleno voo. Para completar o espetáculo, houve paraquedistas pulando dos balões.

O cenário de partida foi o estádio municipal “Leônidas Camarinha”. Nove balões multicoloridos do Comendador Victorio Truffi, um dos precursores do balonismo no Brasil, subiram aos céus de Santa Cruz do Rio Pardo, num evento inédito para a época.

Os balões — que não eram dirigíveis — pousaram na zona rural do município, sendo recolhidos por veículos da prefeitura.

O fato ganhou destaque na imprensa nacional. O “Fantástico”, da Rede Globo, destacou seu melhor repórter na época — Hermano Henning — para cobrir a façanha. Dezenas de jornalistas da grande imprensa estiveram em Santa Cruz naquele dia. A revista “Manchete”, uma das mais vendidas do País naquela época, dedicou nada menos do que sete páginas coloridas ao show aéreo de Santa Cruz do Rio Pardo. O título foi: “Um incrível festival nas alturas”.

Naquele ano, a programação alusiva ao aniversário da cidade teve outras atrações — como manobras radicais de veículos e shows musicais —, mas nenhuma delas teve o glamour dos balões do comendador Truffi. Os balões flutuaram sobre casas e plantações e cada um “pousou” num bairro rural. Num deles estava o diretor do DEBATE, Sérgio Fleury Moraes.