‘Festa do Peão’ termina hoje

Evento que reuniu políticos na abertura é o

único destaque no aniversário de Santa Cruz

A tradicional “Festa do Peão de Boiadeiro” de Santa Cruz do Rio Pardo termina neste domingo, 21. Nos últimos anos, o evento acabou sendo praticamente o único destaque na programação do aniversário da cidade. Em 2018, por exemplo, a prefeitura acrescentou na lista de festejos vários eventos que já são promovidos todos os anos — como missas e festa de Folia de Reis. Assim, além do rodeio, uma das atrações principais será a “Fest Run”, programada para as 8h de hoje.

A “Festa do Peão” começou na terça-feira, 16, debaixo de muita chuva. Pouca gente se aventurou a ir até o recinto de exposições “José Rosso” (Expopardo) para ver o show de Conrado e Aleksandro.

Na quarta-feira, 17, porém, o tempo mudou à noite, quando houve a abertura da festa com a presença de autoridades e políticos. Além do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), do vice Benedito Ribeiro (PT) e vereadores, estiveram no recinto os deputados Ricardo Madalena (PR), Milton Monti (PR) e Walter Hiroshi (PSD). Na arena, eles perfilaram, discursaram e acompanharam a apresentação dos peões que participariam do rodeio. Prefeitos da região — como Sérgio Guidio (PR), de Ipaussu, e Lucas Pocay (PSD), de Ourinhos — também prestigiaram o evento.

O deputado Ricardo Madalena (PR) lembrou ao público que nasceu em Ipaussu, onde viveu durante 30 anos antes de se transferir para Santa Cruz do Rio Pardo, cidade em que mora há 22 anos. “Sou também primo do prefeito Otacílio, que faz um grande governo”, afirmou. Ele lembrou que 2018 é ano eleitoral. “Se Deus permitir, vamos permanecer em São Paulo para lutar pela cidade e região”, disse.

O deputado Walter Hiroshi (PSD) chamou Otacílio de “nosso grande líder”, ao mesmo tempo em que fez um agradecimento especial ao prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, que dias antes recepcionou uma caravana do ministro Gilberto Kassab, líder do partido do deputado.

O mais votado nas últimas eleições estaduais em Santa Cruz do Rio Pardo, o deputado Milton Monti (PR) lembrou que a “Festa do Peão” de Santa Cruz do Rio Pardo já virou uma tradicional regional. Em seguida, garantiu que é o deputado que mais emendas destinou ao município. “Há alguns minutos, o prefeito Otacílio já me deu uma mordida, pedindo mais R$ 1 milhão para a Saúde. E ele será atendido”, anunciou, sob aplausos.

Milton, fã de rodeios, costuma participar das festas com vestimentas a caráter, como chapéu e cinto sertanejo. “É uma grande festa popular. O povo adora”, resumiu.

‘Alfinetadas’

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) havia prometido aos correligionários “alfinetar” o deputado federal Capitão Augusto (PR), com quem rompeu no ano passado. Cumpriu a promessa, embora discretamente. Ele enumerou os deputados que beneficiaram Santa Cruz do Rio Pardo com emendas parlamentares e, inclusive, citou o capitão. Em seguida, “lamentou” a ausência do deputado, dizendo que Augusto estava passando férias com a família em Miami, nos Estados Unidos.

Otacílio deu um tom político ao discurso, enaltecendo as obras do atual governo e a parceria com o empresário Edson Marrero, organizador da “Festa do Peão”. No entanto, lembrou que “sem os recursos do município esta festa não seria possível”.

O prefeito afirmou que até mesmo o recinto “José Rosso” foi recuperado. “Queremos agradecer todos os funcionários, inclusive aqueles humildes que colocaram este recinto em ordem, pois até ontem estava na lama”, disse.

Festa teve de tudo,

de chuvas a brigas

A chuva chegou a atrapalhar o início da “Festa do Peão de Boiadeiro” de Santa Cruz do Rio Pardo, com o recinto praticamente vazio — e inundado — na terça-feira. Com a trégua da chuva do dia seguinte, o público aumentou muito.

No entanto, não foi somente a chuva que tirou um pouco do brilho da festa. Na madrugada de quinta-feira, 18, durante a chamada “baladinha” após o show noturno, uma briga no espaço dos camarotes deixou um jovem desacordado. Segundo informações, um visitante de Ourinhos, com dois guarda-costas, espancou o santa-cruzense, mesmo quando ele desmaiou. Houve reclamações sobre a falta de seguranças em todo o recinto “José Rosso”.

Neste ano, um dos shows — o que Henrique e Juliano, na sexta-feira, 19, véspera do feriado — teve cobrança de ingressos a R$ 80. Mesmo assim, o recinto ficou lotado, o que motivou a organização a repetir a cobrança na próxima edição da “Festa do Peão”.

O organizador do evento, Edson Marrero, diz que o evento total custa em torno de R$ 1,7 milhão. A prefeitura de Santa Cruz pagou à vista um dos shows, o do cantor Gusttavo Lima. O valor informado foi R$ 250 mil.

Além disso, existe gastos para deixar o recinto em condições de receber a festa. Nas últimas semanas, por exemplo, era frenético o ritmo de máquinas da Codesan no local, já que houve até pavimentação.

No entanto, a assessoria do prefeito Otacílio Parras não quis informar o custo total das obras no recinto neste ano. “O recinto recebe manutenção anualmente para receber todos os eventos que ocorrem”, diz nota encaminhada ao jornal.

Uma das novidades deste ano foi o Torneio Leiteiro, que reuniu produtores de Santa Cruz e região, com animais de raça disputando a maior produção de leite.