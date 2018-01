Obra da Codesan soterra trabalhador e inunda comércio na Estação

Com obra em período de chuvas, desmoronamento

soterrou um funcionário e terra invadiu comércios

Uma obra de grande porte causou um tormento no bairro da Estação durante a semana passada. O serviço para troca da tubulação de uma galeria pluvial na avenida Jesus Gonçalves provocou inundações em pelo menos dois estabelecimentos comerciais. Além disso, um funcionário da Codesan foi soterrado após um desmoronamento e está sob cuidados médicos, com suspeita de fratura na clavícula.

Segundo os moradores da região, que possui intenso comércio e até um posto de gasolina, a Codesan escolheu um dia errado para executar a obra. Na tarde de terça-feira, 16, uma forte chuva começou quando os buracos já estavam abertos e havia montes enormes de terra no asfalto. A água da chuva levou a terra para a lateral, invadindo uma borracharia e uma oficina de motos. A lama cobriu toda a esquina do início da avenida Jesus Gonçalves, onde há intenso movimento de veículos.

A reportagem entrou em contato com a Codesan na semana passada, para tentar ouvir as explicações do técnico no trabalho. A informação, porém, é que a única funcionária do setor está cumprindo férias e só volta em uma semana.

Já o diretor financeiro da Codesan, Franco Ferraz de Oliveira, o acidente aconteceu por imprudência do funcionário. “Ele estava dentro do tubo e, quando a máquina teve um problema, ele saiu. Foi quando desmoronou”, explicou Franco, que apesar do cargo acompanha e supervisiona todas as obras da empresa municipal.

Ele garantiu que o trabalhador estava com todos os equipamentos de segurança necessários para a execução do serviço. “Este tipo de desmoronamento é comum. Somente nesta obra aconteceu umas dez vezes, mas é preciso ter cuidado”, esclareceu. Segundo Franco, o funcionário foi imediatamente levado à UPA — Unidade de Pronto Atendimento — e está recebendo todo o apoio da empresa.

‘Não tinha jeito’

O diretor também negou que a obra foi iniciada num dia errado. “Era emergência, pois a tubulação se rompeu e poderia derrubar uma casa. Acionamos a CPFL até para trocar um poste”, disse.

A tubulação da Jesus Gonçalves já teve problemas no ano passado, a quatro quadras daquele local. Segundo Franco, na época a empresa não teve recursos para concluir toda a obra. “Faltou esta etapa, que agora deu problema”, afirmou. Ele informou que a obra vai aumentar o número de bueiros, reduzindo o problema de inundações na área.

Comerciantes lamentam danos

com inundações de imóveis

O mecânico Daniel Aparecido Valheiro, que há 20 anos possui uma oficina de motos na avenida Jesus Gonçalves, estava desolado na tarde de quinta-feira. Uma espessa lama invadiu a oficina, paralisando os trabalhos. “Quero ver quem vai pagar meu prejuízo”, disse.

Ele tentava acalmar os clientes, que ligavam cobrando a entrega de motocicletas. “Atrasou tudo. Molhou até minhas ferramentas”, contou.

Segundo Daniel, a Codesan deveria ter planejado melhor a obra. “Como é possível executar um serviço com chuva?”, questionou. “E o pior é que ninguém avisou nada”.

O borracheiro Sérgio Donizeti Pinto, que também possui um estabelecimento há 20 anos ao lado da oficina de Daniel, precisou agir rápido para evitar uma inundação total no comércio. “A água desceu rápido e invadiu tudo. Eu corri para o fundo, peguei uma marreta e fiz um buraco na parede. Foi a sorte, pois a água correu”, explicou.

O diretor da Codesan Franco Ferraz disse que os comerciantes devem protocolar um requerimento na prefeitura e na empresa, esclarecendo sobre prejuízos. “O pedido será analisado e, caso seja procedente, os prejuízos serão ressarcidos”, explicou.