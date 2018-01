Acidente ajudou polícia a descobrir homem que atropelou em vila

Motorista que bateu o carro na Plácido Lorenzetti

é o mesmo que atropelou homem na Divineia

O radiologista Rodrigo Luiz Garcia foi preso na noite de domingo, 14, após se envolver num acidente na rodovia vicinal Plácido Lorenzetti. Ele tinha sinais de embriaguez e só foi liberado no dia seguinte após pagar uma fiança de R$ 2,8 mil. No entanto, a polícia descobriu que Garcia é o motorista que, uma semana antes, atropelou de propósito o caminhoneiro José Aparecido Rosa, após uma discussão na vila Divineia.

Mesmo em liberdade, Rodrigo deverá responder por dirigir sob efeito de álcool e tentativa de homicídio em relação ao incidente na Divineia.

O acidente de domingo aconteceu nas proximidades da alça de acesso da vicinal à rodovia “Orlando Quagliato”. Segundo consta, o Saveiro do radiologista perdeu o controle, saiu da pista e bateu num barranco.

O motorista estava dentro do carro, com sinais de embriaguez e muito nervoso. Ele gritava palavras contra o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) — com quem já teria trabalhado numa empresa — e o vereador Lourival Heitor (DEM), responsável pelo setor de Raio-X da Santa Casa de Misericórdia. Rodrigo dizia que “saiba coisas”.

O motorista foi retirado do automóvel e socorrido pelos paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, Rodrigo foi encaminhado à UPA — Unidade de Pronto Atendimento — do bairro da Estação. Depois de receber cuidados médicos, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária.

Um médico perito da Polícia Civil foi chamado e atestou a embriaguez do condutor. Rodrigo, então, foi preso em flagrante.

Atropelamento

Ele também foi identificado como o motorista que, no último dia 6, atropelou o caminhoneiro José Aparecido Rosa na vila Divineia. A Polícia Civil já havia instaurado um inquérito para apurar o caso.

O atropelamento aconteceu depois de uma discussão na frente de um bar. As câmeras de monitoramento flagraram a ação. Rodrigo Garcia atropelou duas vezes o caminhoneiro, que milagrosamente ficou apenas ferido. Em seguida, ele fugiu do local em alta velocidade.

Apesar das imagens da câmera, a polícia ainda não tinha identificado a Saveiro porque não foi possível visualizar a placa do veículo.