Assaltante é preso após roubar padaria

Com uma faca, ele obrigou funcionária a entregar o dinheiro do caixa

Um assaltante identificado apenas como “Capivara” foi preso em flagrante no começo da tarde de sábado, 20, após roubar um estabelecimento comercial no Jardim Brasília em Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo informações, ele invadiu uma padaria na rua Rufino Botelho de Souza, armado com uma faca, e fez uma funcionária refém. O homem sequer se importou com os clientes que estavam no estabelecimento.

Com a faca no pescoço da funcionária, ele a obrigou a entregar o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, fugiu em direção à vila Saul.

A Polícia Militar foi acionada e toda equipe foi mobilizada para localizar o ladrão. Minutos após, o assaltante foi encontrado na rua Antônio Lorenzetti, correndo em direção ao Jardim Ypê. O homem foi reconhecido pelas vítimas e preso em flagrante.