Duplo capotamento fere quatro pessoas na Castello

Polícia suspeita de excesso de velocidade,

pois veículos trafegavam na mesma direção

Dois veículos se envolveram num grave acidente na noite do sábado, 13, na rodovia Castello Branco, município de Santa Cruz do Rio Pardo. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes de socorro e a Polícia Rodoviária. Como a pista é duplicada e dos dois veículos trafegavam na mesma direção, a colisão foi traseira, provocando um duplo capotamento.

A batida aconteceu no quilômetro 304 da rodovia, já perto da alça de acesso à SP-225, e envolveu uma caminhonete Silverado e um Chevrolet Astra.

As equipes da CCR SP-Vias (concessionária que administra aquele trecho da Castello Branco) também trabalharam na ocorrência. Os paramédicos encontraram duas vítimas no interior de uma caminhonete Silverado, com placas de São Vicente, região da baixada santista, que capotou na pista. Presos nas ferragens, eles tiveram de ser removidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo.

Já no Astra, com placas de Bauru, que também capotou, havia outros dois ocupantes que sofreram ferimentos generalizados. Eles foram socorridos e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro da Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo.

No local do acidente havia muitos destroços e a pista precisou ficar interditada. Ninguém soube explicar a verdadeira causa da colisão traseira, mas a Polícia suspeita que o excesso de velocidade tenha contribuído para o grave acidente. A caminhonete e o Astra ficaram totalmente destruídos.