Em Santa Cruz, bairro de São José tem caso positivo de dengue

Depois de bater o recorde e ficar um ano sem dengue, quebrado no final do ano passado com um caso da doença no Jardim São João, outro paciente confirmado preocupa as autoridades da secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. O caso foi anunciado na última quinta-feira, 18, e atingiu o bairro São José.

Segundo nota da secretaria de Gestão e Comunicação do município, os técnicos de Controle de Vetores e agentes comunitários de Saúde estão fazendo o trabalho de redução e controle de criadouro do mosquito aedes aegypti num raio de 400 metros a partir da residência dos casos já confirmados.

O alerta é para evitar uma epidemia da doença como aconteceu em Santa Cruz há pouco mais de dois anos. Em 2015, mais de 1.000 casos da doença foram registrados na cidade. O período de chuvas é outro problema, já que contribui para a proliferação das larvas do mosquito.

Segundo a secretaria de Saúde, todos os moradores que apresentarem sintomas da dengue devem procurar imediatamente uma unidade de Saúde. A doença provoca febre alta, dores intensas — de cabeça, muscular e nas articulações —, cansaço, indisposição e até vômitos.

A única forma eficaz de combater o mosquito é evitar focos de acúmulo de água. Para tanto, é preciso evitar água em latas, embalagens, copos plásticos, garrafas pneus velhos, vasos de plantas, sacos plásticos e até tampinhas de refrigerantes.