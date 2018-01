Entidade vai recorrer de interdição; reunião na Câmara discute impasse hoje

Diretor de ‘O Samaritano’ critica a violência da medida

e anuncia que vai tentar anular interdição na Justiça

Pouco mais de uma semana após se transferir para o antigo “Grande Hotel”, a entidade assistencial “O Samaritano” foi interditada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, através da Vigilância Sanitária. O motivo principal é a falta de documentação burocrática de constituição da entidade. O possível fechamento revoltou setores da sociedade e os próprios acolhidos da instituição, a maioria ex-moradores de rua recuperados e longe do álcool e da dependência química. Na noite desta segunda-feira, 22, uma reunião na Câmara vai discutir o assunto com autoridades do município.

“O Samaritano” já estava interditada parcialmente desde o começo do ano, quando ainda tinha sua sede numa casa na vila Fabiano. Inspeção de agentes da Vigilância Sanitária apurou que faltavam mais banheiros no local e as condições de higiene não eram adequadas. A medida, no entanto, só impediu que a casa recebesse novos acolhidos.

Foi quando o diretor de “O Samaritano”, Jacks Santos, conseguiu alugar o antigo “Grande Hotel”, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. O local possui instalações bem mais amplas e vários banheiros. Mesmo assim, ele foi avisado de que a entidade seria definitivamente interditada. Segundo ele, as novas instalações nem foram vistoriadas.

As versões eram as mais desencontradas. O Ministério Público, por exemplo, dizia que um inquérito civil apurava a situação da entidade, mas que não havia nenhuma determinação para a interdição total. Segundo afirmou o promotor Vladimir Brega Filho ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, havia um procedimento contra a entidade nas esferas administrativas da prefeitura, como a Vigilância Sanitária.

Na quarta-feira, Jacks Santos fez um apelo nas redes sociais e em emissoras de rádio para que a entidade tivesse apoio da sociedade para não fechar as portas. Ele explicou que precisava de um prazo para se adequar à legislação e reclamou da fiscalização ostensiva contra “O Samaritano”.

Na manhã de quinta-feira, acolhidos e voluntários da entidade fizeram uma passeata pelas ruas de Santa Cruz, pedindo o apoio da população. Os manifestantes percorreram o calçadão da Conselheiro Dantas, quando foram aplaudidos em alguns trechos. O protesto pacífico terminou na porta da prefeitura, pedindo uma solução. A Polícia Militar acompanhou a manifestação à distância, uma vez que a rua não foi bloqueada. A prefeitura teve as portas fechadas, mas posteriormente informou que foi “coincidência”, uma vez que o expediente termina às 11h30.

Naquele exato momento, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) concedia entrevista à rádio Difusora sobre a Festa do Peão de Boiadeiro. Mesmo avisado do protesto no estúdio, ele não abordou o assunto.

Interdição total

Na tarde de quinta-feira, 18, três agentes da Vigilância Sanitária, órgão vinculado à secretaria de Saúde, entraram nas dependências de “O Samaritano” e procederam a interdição definitiva da entidade. Os documentos apontavam uma série de irregularidades, mas a maioria tinha origem em fiscalizações no antigo prédio da instituição, na vila Fabiano. Por isso, o diretor de “O Samaritano”, Jacks Santos, se recusou a assinar alguns papéis.

De acordo com a decisão da prefeitura, a entidade tem 30 dias de prazo para retirar todos os acolhidos do imóvel. O diretor Jacks Santos foi notificado para providenciar o retorno das pessoas às cidades de origem e suas respectivas famílias. Muitos, entretanto, sequer possuem famílias ou foram abandonados ao se transformarem em andarilhos. “Eles querem que eu jogue estas pessoas na rua”, reclamou Jacks.

A surpresa ficou por conta dos documentos de interdição, que estão assinados pelo secretário de Saúde, Diego Singolani. Até então, ele negava tomar decisões para prejudicar a entidade.

Pessoas próximas de “O Samaritano” acreditam que há um motivo político para o cerco à entidade. É que o diretor Jacks Santos não apoiou nas eleições o atual prefeito e, inclusive, participou das convenções de partidos da oposição em 2016.

Para a instituição,

há confusão no MP

Jacks Santos dirige “O Samaritano” há quase dois anos. A entidade foi criada depois que ele passou a acolher andarilhos em sua própria residência. Ao se converter pastor evangélico, após um passado problemático, Jacks garante que recebeu “um chamado de Deus” para ajudar moradores de rua. Entretanto, o Ministério Público sustenta que a entidade existe há quatro anos sem atender a legislação, considerando que uma casa teológica que existia no distrito de Sodrélia era comandada por Jacks.

Ele nega e disse que era apenas voluntário em Sodrélia. De fato, o jornal fez uma reportagem sobre aquela casa de acolhimento no distrito e o responsável era outro pastor evangélico.

Antes de criar a entidade, Jacks começou a levar alimentos para moradores de ruas durante as madrugadas. No entanto, percebeu que o frio era outro problema para as pessoas abandonadas. Começou, então, a levar andarilhos para sua própria residência e, depois, criou “O Samaritano”.

Até quinta-feira, 18, a entidade funcionava no antigo “Grande Hotel”, na rua Marechal Bitencourt. Além disso, possui uma unidade rural para dependentes químicos e outra casa de acolhimento recém-aberta em Ourinhos.

A instituição já recuperou dezenas de pessoas. Ela funciona com regras rígidas, como a proibição total do uso de drogas ou bebidas pelos acolhidos. Além disso, aquele que deixa a entidade é banido e não pode mais voltar. O trabalho também inclui evangelização.

Na última quarta-feira, 17, a pedido da prefeitura de Santa Cruz, ambulâncias de Avaré tentaram retirar acolhidos de “O Samaritano”. Alguns não foram encontrados e um deles se recusou a viajar, assinando um termo onde manifesta o direito constitucional de ir e vir.

Impasse

O diretor Jacks Santos anunciou que vai recorrer à Justiça para manter “O Samaritano” funcionando. Segundo ele, os acolhidos não têm para onde ir.

Por iniciativa do vereador Cristiano de Miranda (PSB), a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo vai promover nesta segunda-feira, 22, uma reunião para debater o problema. Além de Jacks Santos, o promotor público Vladimir Brega Filho e autoridades do município foram convidados. Entretanto, não há perspectiva de mudança de opinião das autoridades.

Em nota distribuída pela

prefeitura, MP assume ato

Numa nota distribuída a alguns órgãos de imprensa na sexta-feira, pela secretaria de Gestão e Comunicação da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, o Ministério Público assume responsabilidade pela interdição definitiva da entidade “O Samaritano”. Embora assinada pelo MP paulista, a nota não foi publicada até ontem no site oficial do órgão.

No texto, o MP sustenta que as irregularidades da entidade ocorrem desde agosto de 2012, quando foi instaurado inquérito civil para apurar falhas na “Casa Teológica Missionária das Nações” que existia em Sodrélia. Jacks Santos, que garante ter trabalhado apenas como voluntário naquela instituição, teria sido notificado para suspender as atividades por contrariar normas da Anvisa.

Ainda segundo o MP, Jacks, então, constituiu uma nova entidade, abrindo alguns dos abrigados anteriormente em Sodrélia.

Jacks, por sua vez, diz que não tinha responsabilidade sobre a casa do distrito, que era comandada por outro pastor evangélico.

O Ministério Público sustenta, na nota à imprensa, que vai buscar a “ação coordenada” para a adoção de providências nos âmbitos municipal e regional “para acolhimento dos usuários que permanecem na entidade”. O texto diz que eles terão “adequado tratamento, acolhimento e respeito à dignidade humana”.