Ipaussu tem poetisa em coletânea nacional

Professora da rede municipal, Dalva Santilia foi selecionada

para obra credenciada pela Academia de Letras Lima Barreto

A professora Dalva Santilia Oliveira, 25, teve uma surpresa quando recebeu a notícia de que havia sido selecionada para compor o “Livro de Ouro da Poesia Brasileira Contemporânea”, edição 2017, organizado pela Câmara Brasileira do Jovem Escritor do Rio de Janeiro, credenciada pela Academia de Letras Lima Barreto. Afinal, poetisa desde a infância, ela sequer havia feito a inscrição na seletiva. Depois, descobriu que um amigo tomou a iniciativa sem consultá-la. “Foi uma surpresa e nem acreditei”, disse na sexta-feira, 19.

Dalva é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (PR) e cursa pós-graduação em Neuroaprendizagem. Além de ter suas poesias selecionadas para a obra, entre milhares de todo o País, ela também recebeu menção honrosa pela qualidade literária e medalhas de “autor em destaque” e “destaque literário” ofertados pela Câmara Brasileira do Livro. De quebra, Dalva ainda passou a ter registro como escritora na Biblioteca Nacional do Brasil.

A história da professora da rede municipal de ensino de Ipaussu é de superação. De família humilde, ela sempre gostou de escrever poemas, mas tinha vergonha de mostrar. Talvez por isso não fez a inscrição para o “Livro de Ouro”.

Dalva, porém, sempre teve incentivo na família. O pai, Jorge Abel de Oliveira, por exemplo, apesar de motorista rural, gosta de literatura e adorava ler o que a filha escrevia. “Ele sempre me perguntava se eu tinha escrito um texto novo”, conta.

Nos bancos escolares, apesar da timidez, Dalva também lembra que recebia elogios de professores pelo texto poético. “Acho, inclusive, que muitos professores despertaram este meu lado”, afirmou. Mas ela só teve coragem de mostrar seu trabalho já na universidade.

Hoje ao lado da lousa, Dalva Santilia acredita que os talentos muitas vezes não afloram devido à falta de acesso. “A poesia, por exemplo, exige interpretação e este lado não costuma ser aguçado pelas escolas. Mas quem realmente gosta acaba desenvolvendo esta vertente literária”, explicou.

A poetisa diz que sua inspiração vem do dia a dia. Feliz com as conquistas, ela lembra que incentivar a poesia faz parte de seu projeto pedagógico. “Eu quero descobrir o lado lírico dos alunos”, disse.