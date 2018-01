Temporal provoca danos em S. Cruz

Árvores caíram sobre carros e

interditaram rodovias em S. Cruz

Um forte temporal que caiu na tarde de sábado, 20, provocou uma série de danos em vários bairros de Santa Cruz do Rio Pardo. Os bombeiros foram chamados por vários moradores, principalmente para atender ocorrências de queda de árvores. Segundo o comando da corporação, os soldados de folga foram convocados para o trabalho. A Defesa Civil também foi acionada.

De acordo com as informações, pelo menos três carros foram atingidos por árvores que não suportaram a força das águas e do vento. Em alguns pontos da cidade choveu granizo.

A queda de árvores também provocou a interdição da rodovia vicinal entre Santa Cruz e Bernardino de Campos. Outra rodovia vicinal, a Plácido Lorenzetti, que liga a cidade à SP-327, teve bloqueio parcial devido a árvores na pista.

O mesmo aconteceu na avenida Jesus Gonçalves, nas imediações do Jardim São João e na Estação.

Várias residências, em diferentes bairros de Santa Cruz do Rio Pardo, foram destelhadas. Até o início da noite não havia informações sobre feridos.