Esportiva banca obras no estádio

Clube assumiu compromisso de adequar estádio,

única alternativa para disputar campeonato paulista

Sérgio Fleury Moraes

A diretoria da Associação Esportiva Santacruzense está concluindo algumas obras no estádio municipal “Leônidas Camarinha” para adequar a praça esportiva às exigências da Federação Paulista de Futebol. Com isso, o time vai garantir sua participação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que começa em abril. No próximo domingo, a direção do clube estará no Conselho Arbitral da FPF, que define os participantes e a tabela do campeonato.

Entre as obras, a principal foi a construção de um portão de acesso para a torcida adversária. Para tanto, a diretoria conseguiu a liberação de uma pequena área da antiga indústria Suzuki, o que possibilitou um novo acesso ao estádio pela rua José Zacura.

O local será disponibilizado para a entrada de torcedores adversários, uma das exigências da Federação Paulista de Futebol. Até então, o estádio “Leônidas Camarinha” tinha apenas uma entrada principal, usada durante os jogos por torcedores dos dois times.

O time assumiu o compromisso de fazer o portão depois que o prefeito Otacílio Parras (PSB) desistiu de desapropriar um terreno na rua Padre Figueira depois de ser alertado pelo Ministério Público que a Santacruzense havia sido condenada em ação civil pública — juntamente com o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) e o ex-presidente Pedro Lombardi — por repasses ilegais de dinheiro público.

O prefeito havia anunciado a desapropriação, mas na semana seguinte decidiu não se arriscar e cancelou a medida. Segundo o Ministério Público, a desapropriação poderia ser entendida como um “benefício” direto ao clube de futebol, que não pode receber qualquer tipo de privilégio ou verbas públicas durante cinco anos. O clube também foi condenado a devolver todos os repasses ilegais que recebeu no governo do então prefeito Adilson Mira (PSDB), um valor que ultrapassa R$ 300 mil.

Em tese, a Santacruzense também estaria impedida, inclusive, de usar o estádio municipal “Leônidas Camarinha”, a praça esportiva que o próprio time doou ao município em 1986, no governo de Onofre Rosa de Oliveira. No entanto, aparentemente as conversas com o Ministério Público surtiram efeito, pois a lei que autorizou o município a receber a doação impõe algumas condições, como prioridade à Esportiva no uso do estádio e até reversão do patrimônio ao time, no caso do não cumprimento das obras necessárias para o time disputar os campeonatos oficiais.

Últimos laudos

O vice-presidente da Santacruzense, Cláudio Antoniolli, disse anteontem que a Polícia Militar, através do comandante Cassiano Correia de Moraes, vai vistoriar o estádio municipal “Leônidas Camarinha” e emitir um laudo que será encaminhado à Federação Paulista de Futebol. Aparentemente, não haverá problemas após a construção do portão de acesso a torcedores adversários.

O Corpo de Bombeiros também vai inspecionar o estádio. A previsão da diretoria é que todos os laudos estejam prontos até quinta-feira, 25, três dias antes do Conselho Arbitral.

Na relação das obras, falta apenas concluir um alambrado que, segundo Antoniolli, estará pronto até amanhã. O dirigente admitiu que nos jogos da Segunda Divisão dificilmente há torcedores de times adversários, mas o acesso independente é previsto na legislação. Se houver torcedores, eles entrarão pela rua José Zacura e serão acomodados nas arquibancadas atrás do gol.

Sem recursos, a diretoria contou com a colaboração de empresas e até de torcedores para realizar as obras. Segundo Antoniolli, o serviço de instalação do portão foi feito pelo torcedor Antônio Carlos Andrade, conhecido por “Cateto”, considerado um dos mais fanáticos do clube. “Teve -empresa que orçou a obra e avaliou que ela estaria pronta em 20 dias. O Cateto fez em dois”, disse o vice-presidente.

A diretoria também já alugou um imóvel para acomodar os jogadores e, nos próximos dias, deve anunciar a venda de camisas para os torcedores do clube tricolor.