Evento atrai mais de 600 pessoas, apesar da chuva

‘Agro Ferrari no Campo’ de 2018

mostrou as novidades tecnológicas

A 14ª edição do “Agro Ferrari no Campo”, realizado na quarta-feira, 17, e quinta, 18, reuniu mais de 600 pessoas na estância Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades da Cerealista Rosalito. O encontro é realizado todos os anos e tem o objetivo de mostrar as novidades tecnológicas para a agricultura, além de variedades de sementes de soja e milho.

O evento é promovido pela Agro Ferrari, empresa do ramo de tecnologia de sementes para a agricultura que existe há quase 30 anos em Santa Cruz do Rio Pardo. A chuva atrapalhou um pouco a edição deste ano, mas mesmo assim a frequência foi considerada excelente.

A estância foi totalmente preparada para o evento, com a divisão em quadras de plantações com variedades de sementes. Além disso, várias empresas ligadas à agricultura — ou até do ramo automobilístico — apresentaram seus produtos em estandes, como numa feira agropecuária.

No primeiro dia do “Agro Ferrari no Campo” grupos de agricultores foram formados para ouvir explicações de vários técnicos. Até mesmo um barracão foi armado para exibição de vídeos sobre tecnologia rural.

Houve também momentos para entretenimento, como no almoço oferecido pela Agro Ferrari, com direito à animação da banda Augusto César e Gustavo, vencedores do programa “Jovens Talentos”, comandado por Raul Gil.

Na quinta-feira, houve palestras técnicas com Juliana de La Rua Costa, especialista e mestre em Direito Ambiental. Além dela, os participantes tiveram a oportunidade de ouvir o agrônomo Dirceu Gessen, mestre em Agronomia na área de Filotécnica.

O 14º “Agro Ferrari no Campo” foi realizado num momento em que a agricultura do País vive um bom período, com safras recordes. Segundo o empresário Rogério Ferrari, o agricultor precisa estar atento às tecnologias para manter o nível da produção.