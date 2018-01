Sem o promotor, reunião não apresenta solução para entidade interditada

Encontro mostrou que rivalidades estão muito

acima do debate sobre solução para o problema

A reunião na noite desta segunda-feira, 22, no recinto da Câmara Municipal, para debater o caso da comunidade “O Samaritano”, interditada pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária, foi realizada sem a presença do promotor Vladimir Brega Filho. Ele enviou um ofício alegando que não poderia participar do evento, sem detalhar motivos. Entretanto, no ofício ele enumerou uma série de irregularidades que culminaram com a interdição da entidade. No documento, Brega garante que o único responsável pelo fechamento da comunidade é exclusivamente seu diretor, Jacks Santos, que, mesmo alertado das irregularidades, segundo o promotor “escolheu o caminho da clandestinidade”. O representante do Ministério Público, inclusive, ameaçou Jacks de prisão caso as atividades não sejam paralisadas.

“O Samaritano” foi interditado na semana passada por falta de documentação. A direção da entidade tem poucos dias para fechar totalmente o local e remanejar todos os acolhidos para outras instituições. Na reunião, ficou claro que o Poder Público vai assumir a responsabilidade sobre todas as pessoas que estão na instituição, a maioria ex-moradores de ruas e recuperados da dependência química. A unidade que está localizada na zona rural também deverá ser fechada. Na cidade, “O Samaritano” está há duas semanas nas dependências do antigo “Grande Hotel”. O imóvel não foi fiscalizado, mas as autoridades alegam que a entidade sequer avisou oficialmente sobre a mudança de endereço.

A reunião na Câmara teve a presença dos secretários Diego Singolani (Saúde), Elaine Botelho (Direito das Pessoas com Deficiência), vereadores e o prefeito Otacílio Parras (PSB), mas nenhuma solução foi proposta, a não ser a retirada de todos os acolhidos da casa assistencial e a futura regularização do local.

O diretor Jacks Santos explicou os objetivos de “O Samaritano”, contou que ele próprio teve a vida recuperada e deu um tom religioso para pedir que o Poder Público ajude a instituição a se regularizar. “Estas pessoas não têm para onde ir. Elas precisam de uma segunda chance”, disse. Os acolhidos participaram da reunião e alguns usaram os microfones para contar experiências de vida e a recuperação dentro da entidade. No meio da reunião, eles emocionaram o público ao cantar “Você é o Espelho que Reflete a Imagem do Senhor”.

As autoridades, porém, usaram um tom duro para mostrar que a interdição não tem volta. O secretário de Saúde, Diego Singolani, mostrou fotos da antiga sede de “O Samaritano”, na vila Fabiano, onde existiam problemas de higiene. Ele também disse que um dos acolhidos morreu no início do ano devido a “maus cuidados com sonda vesical”, segundo laudo médico assinado na semana passada.

Por sua vez, o prefeito Otacílio Parras mostrou mágoa com Jacks Santos – que é pastor evangélico -, em críticas postadas nas redes sociais. “Se o senhor crê em Deus, eu também creio. Em rede social, o senhor agrediu a mim e ao meu secretário de Saúde”, reclamou.

Com o impasse, resta à instituição recorrer à Justiça para tentar manter o funcionamento de suas atividades.