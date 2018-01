Acidente com bicicleta fere garoto no São João

O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo atendeu uma ocorrência de queda de bicicleta na tarde de quinta-feira, 18, no Jardim São João. Chamados por populares, os bombeiros socorreram um adolescente caído numa das ruas do bairro. Aparentemente ele prendeu o pé entre os raios da roda, provocando a queda.

O garoto foi imobilizado e levado para atendimento médico.