Cartas – Edição de 21/01/2018

Propaganda enganosa

Há tempos assisto e agora vejo nas redes sociais, publicado por empresas, sempre com o nome terminado com “CRED”.

Sempre isso, sempre aquilo, se arvoram como as melhores das melhores taxas do mercado. Parecem tal qual as seitas que vendem Deus, fazem milagres em nome dele e depois não entregam.

Vejo semelhança neles, pois sempre lidam com pessoas incautas, idosos de pouca escolaridade, que normalmente levam um parente “sabido” para alicerçar a formatação do imbróglio financeiro.

Sempre as “mocinhas” de voz aveludada, na hora de fazer o imbróglio, dizem que são poucas e não podem atender via telefone. A técnica é sempre a mesma, que a cada dia prolifera na minha cidade.

Só falta agora algum vereador desavisado dar a eles, os “diretores” de tais “autarquias”, o título de cidadão santa-cruzense…

Cada dia mais, e agora nas redes sociais, elas, as “empresas”, fazem propaganda para os pobres incautos analfabetos, ou de pouca cultura, e para exemplificar cito a primeira delas:

Você tira, empresta 1.000 reais e paga apenas 30 reais mensais. “Esquecem” eles de dizer a quantidade de meses que você vai pagar as prestações, burlando uma regra específica dos empréstimos consignados.

Isto é regulamentado por lei. Veja você que todas as lojas que vendem no crediário anunciam o preço à vista, quantas parcelas de tal valor, e quanto fica o total da compra a prazo.

O mesmo não acontece com o crediário para os aposentados, que não geram risco algum, são descontados em folha e ninguém avisa o incauto que 72 parcelas de 30 reais dá um total de 2.160. A “financeira” recebe antes do assalariado, no seu mísero um ou dois salários.

Note bem a crítica, pois os grandes empresários, mesmo médios ou pequenos, não são o foco do direcionamento dessas “empresas” que, a cada dia mais se aglomeram em minha cidade.

O motivo do artigo e da comparação com a seitas do “vende Deus” e não entregam é a destinação do público a quem se dirige.

Senhores incautos emprestadores, é lei vocês saberem o valor total do empréstimo.

Qualquer dúvida, antes de assinar o contrato, dirija-se ao Procon, situado na avenida Tiradentes, esquina com a Marechal Bittencourt, onde você será muito bem atendido e orientado.

Tentando esclarecer os incautos de pouca cultura, que, por você ou através de um “parente sabido”, vai assinando sem conferir os empréstimos.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Nita e Beto

Nos anos trinta, nasciam na bela e querida cidade de Santos os irmãos Nita e Beto, com poucos anos de diferença. Eles foram durante 8 ou 9 anos os únicos filhos de Mauro e Nair Rocha.

Depois, nosso pai, que era bancário, foi sendo transferido para outras cidades do Estado de São Paulo nas quais nasceram outros três filhos de diferentes localidades: José Carlos, Sônia e Maurinho, acidentado e morto em 1973.

A infância de Nita e Beto durou mais de 13 anos, junto com primos queridos, que tinham a mesma idade e que vinham de Santos, tanto quanto íamos também para lá. Infância feliz para todos nós, que vivemos dias radiosos de amor e amizade incondicionais.

Aos 16 anos, Beto — vulgo “Pé de Chumbo” —, numa travessura, descarregou uma espingarda num dos pés, fez cirurgia e quase morreu. Viemos de Avaré, onde tudo aconteceu.

Não era sua hora, Deus deixou para mais tarde, para o dia 3 de janeiro de 2018.

Nós, da família Rocha, estamos todos consternados pelo seu passamento, mas agora só nos resta orar pela sua alma, esperando que o meu querido irmão Beto encontre um lugar melhor que a Terra em que vivemos, e tenha uma nova vida de beleza, amor, encanto com a visão infinita de Deus.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

A espiritualidade dos animais

Na natureza nada ocorre de um salto. Todas as mudanças ocorridas na evolução dos espíritos são lentas e imperceptíveis à nossa observação.

Dizer que fomos animais não é correto, mas nossos espíritos já estagiaram em todas as fases mais primitivas dos animais. Evoluímos, hoje estamos estagiando em corpos humanos — que não deixam de pertencer ao reino animal. Futuramente, daqui a milhares de séculos, estaremos ocupando corpos angelicais.

Entendam, corpos físicos são apenas instrumentos, vestimentas do espírito em evolução. Daí o apóstolo João a afirmar: “O espírito é que vivifica, a carne para nada serve”. (Jo 6-63)

No Livro dos Espíritos, disse o Espírito da Verdade: “Teu espírito é tudo; teu corpo é simples veste que apodrece; eis tudo”.

Os leitores que ainda não ouviram falar no Espírito da Verdade, Jesus esclarece: “Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis compreender agora. Porém, com a vinda do Espírito da Verdade” (espíritos que se comunicam com os seres humanos através dos médiuns), “ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falara por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciara o que há de vir”. (Jo 16:12-13)

O que o Cristo tinha, ainda, a dizer que os discípulos e o povo da época não estavam preparados para compreender?

A necessária reencarnação dos espíritos, sem a qual a misericórdia e justiça de Deus não existiriam; o Big Bang, que contesta a formação do mundo em seis dias literais; a inexistência de pernas eternas, o privilégio dos anjos criados puros; a evolução dos espíritos em outros corpos.

Mas como se dá a evolução do princípio inteligente, criado por Deus, para atingir, no futuro, corpos espirituais angelicais?

Desde que o princípio inteligente é criado, tende a evoluir, passando pelos mais diversos graus e fases de aprendizado nos mais variados reinos da natureza antes de chegar à condição de humanidade e seguir em frente, à perfeição relativa.

Como o princípio inteligente se manifesta no mundo físico?

Esse princípio é o espírito (alma) em formação. Ele se integra a outro princípio, originado na mesma matéria cósmica universal: o princípio material.

Como é a união do princípio inteligente sem o material?

Outro princípio da mesma origem provoca a união de ambos: o princípio vital, que dá vida ao corpo material. Essa união resulta no surgimento do Ser Orgânico, corpos capazes de expressar a vontade do espírito. Deus não cria nada utilizando-se de varinha mágica.

Na matéria inorgânica (mineral), o princípio inteligente encontra-se em estado de dormência. Alguns cientistas admitem que a primeira manifestação divina é no cristal, pois eles têm a capacidade de se reproduzir e de se regenerar.

Portanto, por mais incrível que pareça, nós, espíritos, começamos nossa evolução estagiando na matéria inorgânica. Terminado o estágio no reino mineral, o princípio inteligente passa a ser o reino mais evoluído, ou seja, o reino monera. Esse é o reino das bactérias. Nesse estágio, o princípio inteligente aprende como é a vida de um vegetal primitivo. Depois de passar pelo reino das algas — não considerado pelos cientistas como um reino — se transfere para o reino fungi (fungos); daí para o reino protista (reino dos protozoários). Em seguida, entra no reino vegetal. Neste, o princípio inteligente já produz suas energias através da fotossíntese. Certas espécies vegetais têm comportamentos semelhantes aos animais; por exemplo, as plantas carnívoras.

Dos vegetais, o espírito passa a estagiar no reino animal, de onde o psiquismo e inteligência desabrocham, evoluindo no ser-humano.

Razão pela qual somos seres que alcançamos a condições atuais depois de amargar todos os reinos anteriores. Essa evolução do átomo cósmico ao arcanjo leva alguns milhares de séculos.

Os cristãos que acreditam ser Adão o primeiro homem criado por Deus devem achar que o missivista está delirando; mas todos, sem exceção, no decorrer dos milênios reencarnatórios, vão necessariamente se conscientizar dos ensinamentos do Cristo, através dos espíritos da Verdade.

A alma do seu cão de estimação, no futuro ainda muito distante, estará ocupando um corpo humano.

— Clodomiro Caricati (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Sobre o desejo de usar cocaína…

Em um novo estudo da Universidade de Michigan divulgado no Journal of Neuroscience, cientistas descobriram que a ativação de uma parte da amígdala, uma região cerebral em forma de amêndoa, intensifica a motivação para consumir cocaína muito além dos níveis habituais das drogas, tal como acontece com o açúcar, por exemplo, que tem a capacidade de intensificar o desejo por alimentos doces.

Segundo Shelley Warlow, autora principal do estudo, a amígdala do cérebro parece desempenhar um papel fundamental na dependência de drogas. Para os que se tornam dependentes em drogas, estas se tornam o único objetivo de desejo. Entretanto, muitas pessoas experimentam drogas sem se tornarem viciadas e levam vidas normais buscando um equilíbrio saudável de recompensas diferentes, ou mesmo desistindo das drogas por completo.

Já para os viciados, as drogas tornam-se tão atraentes que causam motivação intensa e focada totalmente na obtenção das drogas à custa de outras recompensas da vida normal.

Os pesquisadores primeiro implantaram um cateter nos ratos, o que permitiu que os animais consumissem doses de cocaína ao encostar o nariz em pequenos orifícios na parede. Sempre que os ratos encostavam o nariz no buraco para consumir cocaína intravenosa, uma luz laser também ativava, sem provocar dores, os neurônios na amígdala central ao mesmo tempo. Ao encostar seu nariz em um buraco diferente, os ratos ingeriam cocaína, mas sem ativar a amígdala.

Quando conseguiam escolher livremente entre essas duas recompensas, os ratos se concentraram apenas no porto em que obtinham cocaína junto com o laser ativador da amígdala, e consumiram muito mais cocaína do que ratos sem ativação da amígdala e passaram mais pelo buraco laser-cocaína como se buscassem mais. Os ratos também se mostraram mais dispostos a trabalhar, quase três vezes mais, para obter cocaína, conforme relatado no estudo.

Os ratos mostraram-se indiferentes à ativação da amígdala pelo laser quando oferecido sozinho. A ativação da amígdala apenas intensificou a motivação quando a cocaína também estava presente. Em contraste, quando os pesquisadores inativaram temporariamente a amígdala usando uma infusão de drogas indolor, os ratos deixaram completamente de responder à cocaína.

Em outra pesquisa, liderada por Bryan Singer da The Open University, os cientistas descobriram que as regiões cerebrais principais que regulam os hábitos não estavam envolvidas na busca por drogas, conforme se suspeitava em pesquisas feitas anteriormente, mas eram em outras regiões do cérebro, as ligadas à motivação, as responsáveis pela busca por drogas.

Em estudos anteriores, ratos e outros animais repetiam o mesmo comportamento, como pressionar uma alavanca ou inserir o nariz através de uma porta, para obter as drogas. Como os desafios sempre mudaram após algumas semanas de testes, o comportamento de dependência dos ratos nunca se tornou automático ou habitual.

Quando se compreender as áreas do cérebro e os mecanismos envolvidos na motivação para drogar-se, poderemos criar melhores tratamentos para a dependência e também para outros transtornos compulsivos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto dos Leitores”

Banco Mercantil

— Prédio da antiga agência do Banco Mercantil dle São Paulo, localizado na avenida Tiradentes. A instituição foi comprada pelo Bradesco em 2002 e, já no ano seguinte, fechou todas as suas agências, inclusive a de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje o prédio abriga a loja “Casas Bahia”. A foto acima foi publicada pelo DEBATE em 2002 e também arquivada pelo servidor público Edilson Arcoleze Ramos de Castro em sua coleção de imagens.