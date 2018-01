Ciclovia ‘some’ no meio do mato

Obra construída com verba federal tem bom

pavimento, mas mato cobre parte do trecho

Uma ciclovia ligando o Parque das Nações ao acesso da SP-225 pelo trevo do Posto São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo, está sem manutenção. O problema não é o piso, que está em situação regular, mas o mato que cobre parte do trecho. Consta que a obra foi construída com recursos federais, iniciada no governo de Adilson Mira (PSDB) e concluída na administração seguinte, de Maura Macieirinha (PSDB).

A pista tem aproximadamente três quilômetros de extensão e é muito utilizada por ciclistas e por moradores praticantes de caminhadas. Alguns alertaram o jornal sobre a inviabilidade de transitar em alguns trechos da ciclovia.

A pista mescla asfalto e cimento em lugares diferentes. O trajeto começa no Parque das Nações em direção ao pontilhão do bairro da Estação. Em seguida, ela muda de pista e segue à esquerda até a alça de acesso do Posto São Paulo.

Este segundo trecho é o que está em melhores condições e é o mais utilizado por ciclistas, já que liga as proximidades do centro da cidade ao bairro da Estação. Em alguns pontos há, inclusive, sinalização horizontal.

Segundo um esportista que não quis se identificar, há grupos de pessoas que costumam caminhar do Parque das Nações até o final da ciclovia. “Mas em alguns trechos, devido ao acúmulo de mato, é preciso sair da ciclovia e caminhar na beira da estrada, o que é muito perigoso”, disse.

O mesmo acontece com moradores do Parque das Nações que costumam usar a ciclovia para chegar ao bairro da Estação. Naquele primeiro trecho, há mais pessoas caminhando do que ciclistas.

Sem informações

A reportagem entrou em contato com a secretaria de Gestão e Comunicação da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, pedindo informações sobre a falta de manutenção no trecho da ciclovia tomada por matagal. Por telefone, a secretaria informou que o assunto seria encaminhado à pasta do Meio Ambiente. No entanto, nenhuma resposta chegou ao jornal até o final de sexta-feira, 19.