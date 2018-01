Coluna de João Zanata Neto – Edição de 21/02/2028

Para ser feliz

João Zanata Neto *

Você já pensou em quanta encrenca arrumamos para a nossa cabeça?! A vida neste mundo é algo muito complexo pela exuberância e diversidade das questões. Sobreviver neste planeta já não é algo tão simples.

Há questões pequenas e de grande importância. Questões fundamentais insuflam os grandes pensadores. Questões comezinhas também reverberam entre todos, pois somos humanos e nos permitimos algumas bobagens. Isto é salutar, um refresco para a mente.

O pensamento é algo involuntário. Ele invade sem cerimônia o menor dos minutos da mente ociosa. Sem que se perceba, ele toma conta, causando preocupações, dúvidas, considerações, argumentações etc.. Dando conta da sua onipresença, perguntamos se é verdade que alguém possa meditar? Eu desconfio que não seja muito fácil deixar de pensar.

Se formos considerar todas as coisas da vida, não dará para analisar a maioria delas, muito menos os detalhes. Esta é uma afirmação óbvia, mas é uma dedução que fazemos sobre tal impossibilidade. Quem sabe, alguém com boa vontade consiga reduzir todos os assuntos a um pequeno grupo de ideias da quais todas as outras derivem.

Na Idade Média, a Igreja fez semelhante coisa, catalogando as faltas graves dos cristãos em sete pecados capitais (avareza, gula, inveja, ira, luxúria, orgulho e preguiça). Você consegue imaginar alguma outra falta grave que não derive destas elencadas? É difícil, pois a escolha foi inteligente e exaustiva em todos os sentidos.

Continuando a reduzir as ideias, trago um rol de sobrevivência ou a receita da paz e harmonia, mas fiquem à vontade para denominá-la de outra forma. Anotem isto: ar, água, alimento, afeto, amparo, abrigo e atividade. Agora, tentem imaginar, deixando de lado todos os adjetivos e advérbios, outros substantivos que não se relacionem, direta ou indiretamente, com os listados. É difícil também, pois é a essência da sobrevivência. Observem que os problemas e erros do ser humano estão nos antônimos dos adjetivos e na falta de moderação dos advérbios. A sobrevivência requer poucos substantivos concretos, mas a vida necessita dos substantivos abstratos tudo aquilo que o pensamento cria.

A sobrevivência e a vida são existências. São vidas com propósitos diferentes. A vida pede primeiro a sobrevivência? Não. Há a vida espiritual, embora o modo como isto se dê seja controverso. Considerando que a vida corpórea seja a escola da vida espiritual, o que pede, então, esta existência corpórea além da sobrevivência? Pede alegria, bondade, contemplação, música, poesia etc., mas tudo isto se reduz à palavra amor.

As encrencas ou complicações derivam dos pensamentos mal formulados. As complicações da existência são desafios que nos acometem por motivos diversos, mas de todos os adjetivos e advérbios os únicos que devemos levar em conta são os necessários e os moderados. Obedeceremos aos instintos e a intelecção para sermos felizes, angariando: ar, água, alimento, afeto, amparo, abrigo, atividade e amor. O mundo não é tão complicado quanto parece ser.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.