Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 21/01/2018

Um abraço no Marcelo

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Essa crônica poderia ter sido publicada há duas ou três semanas. Pelo menos, desde o final do ano ela anda por aí, comigo, pedindo para ser escrita. É um tema típico desses dias que, juntos, fazem a “hora da agenda”, que é quando enxergamos naquele caderninho o cofre com o que foi a vida por 365 dias: compromissos cumpridos, ou não; anotações em código que só a gente sabe, datas e horários de coisas importantes que agora são apenas uma linha de uma página na agenda vencida. Uma hora para balanço, que é quando tentamos dar a devida importância a cada coisa, a cada fato, a cada pessoa que irá, ou não, para a agenda do próximo ano.

Mas a vida é também o que não está na agenda, as coisas que ninguém precisa nos lembrar. Como a cervejinha de terça-feira com o Marcelo, depois do expediente (dele). Não são muitas cervejas, mas são certas, como poucas coisas na vida. Não é a nossa marca preferida, mas a garrafa vem branca de gelada, feito canela de pedreiro. Os copos, bem, os copos são descartáveis, de plástico, o que avacalha qualquer bebida. Por que insistimos naquele bar? Tai uma boa pergunta para a gente se fazer se um dia nos faltar assunto.

Essa cerveja semanal é coisa de meia hora, mais ou menos, o tempo necessário para dizer o que nós temos pra dizer ao outro — e ouvir. E depois de pagar a conta, tem o abraço do Marcelo. Era nisso que eu pensava na virada do ano.

Eu venho de uma gente que sonega abraços e, pior, nem sabe abraçar direito. Já o Marcelo não economiza abraços, e, se não bastasse, ele nos abraça de verdade. Abraçar de verdade deve ser como dançar uma música parada, sem perder a compostura; ou como montar um touro de 500 quilos, que era como Marcelo se defendia em rodeios, antes de se mudar para trás de um balcão onde vende de tudo para construção. Tijolo, areia, cimento, ferragem, tubos e, de vez em quando, corda ou cabo de aço. A pessoa chega com cara de quem não vai se enforcar, pega outras miudezas para disfarçar, diz que é pra fazer varal… Às vezes nem paga, pede pra marcar. Só em 2017 foram quatro ou cinco, como ele me contou na última cervejinha do ano que passou. Marcelo não contabilizava prejuízo, lamentava pelas pessoas, todas conhecidas dele, que se foram penduradas naquela corda que ele tinha lhes vendido inocente.

Marcelo nem desconfia, mas não fosse o seu providencial e forte abraço, o estoque de corda hoje haveria de estar mais baixo, ou zerado na loja. Se não está, em parte deve ser porque ele não economiza abraços, nem churrascos, nem sorrisos.

Nesse seu aniversário, como um fiel depositário, quero lhe retribuir um dos tantos abraços que você me deu, Marcelo. E que tarde ao máximo o dia da nossa inevitável saideira — em copos de plástico ou não.