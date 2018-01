Coluna “Dicas” – Edição de 21/01/2018

Ousadia

O prefeito Otacílio Parras (PSB) encomendou uma “pesquisa” paga para mostrar seu potencial de transferência de votos. Depois, providenciou que os resultados chegassem ao deputado Capitão Augusto (PR), como símbolo de sua força política. Os dois romperam relação no final do ano passado. O problema é que o capitão entendeu o ato como tentativa de reconciliação.

Só que não…

Duro na queda, Parras não quer nem saber de reconciliação. No discurso que fez na arena da “Festa do Peão de Boiadeiro”, na noite de quarta-feira, 17, o prefeito “alfinetou” o desafeto, que não compareceu na solenidade de abertura oficial do evento. “Ele está passeando com a família em Miami”, disse Otacílio, ante risos que vinham do camarote da prefeitura.

Expectativa

Dentro de oito dias, os vereadores voltam ao trabalho, depois das férias. A expectativa é se o relatório da “CPI das Horas Extras” estará pronto, já que o presidente Luciano Severo (PRB) e os membros Lourival Heitor (DEM) e Joel de Araújo (PRB) trabalharam no recesso.

Empurrão

Ainda não se sabe se o Ministério Público de Santa Cruz começou a apurar a denúncia de que a Codesan se apropriou de parte do salário de seus funcionários, descontados da folha relativos a empréstimos consignados e não repassados à Caixa Econômica Federal no prazo. A confissão foi feita pelo próprio presidente Cláudio Agenor Gimenez, em entrevista coletiva à imprensa há duas semanas. Por via das dúvidas, um grupo de vereadores pretende encaminhar formalmente ao MP um pedido para investigar o caso, considerado crime de apropriação indébita.

Não tão antigo

A justificativa do presidente da Codesan, de que o fato aconteceu no passado e não se repete, não é tão verdadeira. Consta que alguns funcionários ainda não conseguiram “limpar” os nomes de organismos de proteção ao crédito.

Lá e cá

O presidente Temer se viu compelido a demitir quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal (CEF), depois que o Ministério Público recomendou a troca pelo fato deles estarem sendo investigados por suspeita de terem praticado irregularidades. O MP destacou a necessidade de “análise detida do histórico criminoso e reputacional” dos indicados. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o presidente da Codesan, investigado na polícia e condenado na Justiça, tem situação semelhante e se mantém firme no cargo. Otacílio nem se atreve a demiti-lo.

Internado na UTI

O prefeito de Bernardino de Campos, Odilon Rodrigues Martins (PPS) ficou várias dias na UTI da Santa Casa de Ourinhos na semana passada. Ele ele levado às pressas depois de passar mal, com fortes dores no peito. Os médicos diagnosticaram enfarte. Odilon já teve sensível melhora, mas o quadro ainda inspira cuidados.

“Coisas de Política”

Notícia dada

Aquele vereador vinha para sua cidade quando, num movimentado viaduto próximo à vicinal que deveria tomar, observou um grave acidente com um carro todo arrebentado à margem da rodovia. Reconheceu, de pronto, “Pardoca”, um agente funerário, seu conterrâneo e um grande amigo. Assim, dirigiu-se ao companheiro para oferecer ajuda. Este agradeceu, dizendo:

— Obrigado, senhor vereador. No momento já está tudo sob controle. Os meus colegas da empresa Luto Eterno já estão vindo me buscar, pois meu carro terá de ser rebocado e já acionei a seguradora. A única coisa que preciso é que o senhor avise minha esposa do ocorrido. Desta forma ela pode ficar tranquila e não corre o risco de ela receber alguma notícia desencontrada… Sabe como são essas coisas, não?

Então o vereador, chegando à cidade, foi direto à esposa do amigo, dizendo:

— Olha, o Pardoca sofreu um acidente no viaduto, mas não precisa se preocupar, pois o pessoal da funerária já tinha sido notificado e estava a caminho para buscá-lo.

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)