Ameaça de escorpiões apavora bairro em Santa Cruz

Sem asfalto e com mato, famílias

abandonaram suas casas com medo

A rua Isidoro Mariano de Oliveira, na Chácara Peixe, está perto do centro de Santa Cruz do Rio Pardo, a poucas quadras das avenidas Carlos Rios e Clementino Gonçalves. No entanto, não é pavimentada e os moradores estão cada vez mais apavorados com a incidência de escorpiões. Difícil encontrar uma moradia em que pelo menos um animal peçonhento não tenha sido encontrado.

O problema é que há crianças no bairro. Alguns moradores já abandonaram o local por receio de acidentes com crianças pequenas. A espécie encontrada é o escorpião amarelo, cuja picada pode levar à morte. É o tipo que mais provocou acidentes nos últimos 25 anos no Brasil.

Rafael Franciscon mora há sete meses no bairro, depois que construiu sua casa. A mulher está grávida e deve dar à luz no próximo mês. “Estamos apavorados, pois eu já encontrei seis ou sete em minha casa. E tudo no quarto ou banheiro. Teve um que caiu do teto”, conta.

Rafael disse que todos na casa têm receio até de acordar durante as madrugadas para ir ao banheiro ou beber água. “É preciso pisar com cuidado e deixar a luz acesa”, conta.

O hipnoterapeuta José Menegazzo Neto, que mora na quadra seguinte, também está com medo. A mulher dele está grávida e o casal deve ganhar o filho em agosto. O imóvel pertence à mãe de Menegazzo e há outro, ao lado, que estava alugado. “A família resolveu abandoná-lo de tanto medo de escorpiões. Afinal, havia uma criança pequena”, contou.

Carla Balielo foi a primeira moradora da rua, quando construiu uma casa há cinco anos. “Antes de mudar, durante a construção meu marido já encontrou dois escorpiões. Depois, outros foram retirados de dentro da casa. Teve um que meu menino passou por ele, sem pisar. Foi por Deus”, contou.

Segundo os moradores, há vários terrenos vazios na rua porque muitos pertencem a um único dono que, inclusive, não mora em Santa Cruz. A fiscalização não é frequente e os animais aparecem cada vez mais.

Sem asfalto

Outro problema dos moradores é a falta do asfalto. A rua fica nas imediações do Salão Quatro Irmãos, onde são promovidos eventos. O bairro fica lotado de veículos e, segundo os moradores, a poeira é insuportável. Carla diz que a filha já teve problemas respiratórios.

Quando chove, o problema é o barro. “Não dá para manter a casa limpa. Quem chega em casa já tira os sapatos, embora a gente se acostumou com isso”, conta Rafael.

A rua, por sinal, não possui guias e sarjetas e o motorista não consegue visualizar onde deve estacionar. “A rua é irregular, pois o mato toma conta de alguns trechos”, diz o morador. Ele e Menegazzo, por sinal, tiveram a iniciativa de comprar pedras e jogar na frente da casa. Ao menos melhora o acesso dos veículos às garagens.

Todos os moradores dizem que não querem o asfalto de graça. “Queremos pagar, mas ninguém nos apresenta um projeto”, diz Menegazzo.