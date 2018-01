Artigo: ‘Coração irriquieto – II’

‘Coração irriquieto – II’

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Estamos todos habituados às leis dos homens. Sabemos que, se o semáforo está indicando a cor vermelha, devemos parar. O mesmo acontece com as filas de banco, ou do supermercado. Ninguém vê uma fila de pessoas e sai na frente delas. Caso você seja um senhor ou uma senhora de idade, também sabe que há filas próprias para indivíduos como eles, este é o atendimento preferencial, que inclui mulheres grávidas ou com filhos de colo.

Cada região, cada país, possui uma regra. Certa vez, o sociólogo Florestan Fernandes foi até Miami, olhou o semáforo e verificou que estava vermelho para o pedestre. No entanto, não vinha carro nenhum, e ele atravessou, na faixa. Ao chegar do outro lado da rua, um policial deu uma multa a ele. E Florestan contestou, mas se não havia carro nenhum, por que não posso passar? O policial respondeu, é uma regra, você deve esperar o sinal verde para pedestres.

Se há uma propriedade particular, sabemos que não se pode invadir, pular muros, abrir o portão e sentar na varanda da casa. Essas são algumas das leis dos homens.

Mas, além disso, existe uma lei da qual pouco se fala. As leis do mundo maravilhoso. As leis da vida. Uma delas, a mais lembrada, todos já ouvimos dizer: Dá e receberás. Muitas vezes, somos influenciados a pensar que devemos dar o que temos de material, mesmo se não tivermos condições nenhuma disso. Mas precisamos observar mais o mundo maravilhoso no qual vivemos, e obter a sabedoria para conhecer o que é preciso quando se diz isso.

Na verdade, essa pequenina frase revela uma das maiores leis da vida. Dá e receberás significa, o que lançamos para o universo, volta para nós. Esta frase é a força vital da vida. É o que nos faz criar momentos bons ou ruins. Dar e receber vai muito além da parte de seu salário. O ato de dar é até mesmo os nossos hábitos. O que fazemos no cotidiano reflete o que teremos ou o que seremos amanhã. O homem é perfeito por natureza, porque somos imagem e semelhança de um criador único e excepcional. Se sentirmos que a alegria das nossas vidas está desaparecendo e se evaporam com o ar úmido dos trópicos, precisamos dar o primeiro passo para uma nova rotina, para novos hábitos. Assim como nós temos que obedecer as regras sociais, é bom meditar nessa frase que segue no texto. Dá e receberás.

Podemos dizer que, em meio a toda situação política pela que passamos, a bagunça do Poder Federal, seria muito difícil pensar positivamente. Mas se pensarmos que somos perfeitos, que esse mundo dos cinco sentidos não passa de ilusão, poderemos alcançar a cortina que cobre as verdadeiras riquezas das nossas vidas. Quando descobrimos o mundo espiritual, descobrimos com isso os sentimentos mais puros e sublimes das nossas vidas. E se estamos irradiando felicidade, amanhã teremos mais felicidade e dia após dia, mais felicidades. Sinta aqui o meu abraço fraterno, e para esta semana, vamos meditar igualdade, fraternidade e liberdade. Eu tenho certeza de que conseguiremos gravar boas palavras e sentimentos puros e assim, obter as partes positivas do mundo.