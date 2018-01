Artigo: ‘É melhor o Pabllo (e)Vitar”…

É melhor o Pabllo (e)Vitar…

Carlos Eduardo Gonçalves *

A terra de Balaio, Cara Preta e Mulungueta é o palco de nossa trama. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, segundo Karl Marx. A citação não é vaga, e justifico a razão: a Balaiada, foi um movimento popular de pobres, mestiços e escravos no Maranhão, desencadeada principalmente pela opressão dos oligarcas e também pelo abuso sexual da filha de Balaio. A violência de gênero foi o estopim. A história inicial foi trágica, a farsa será desenrolada.

A narrativa da farsa contempla a história do menino Pabllo, que nasceu por obra do acaso nos confins da mesma terra de Balaio e que foi tentar a vida na cidade grande. Como todo nordestino, o garoto enfrentou a fome nos olhos. Só a sobrevivência poderia lhe ser atribuído em virtude do assistencialismo de qualquer bolsa dita por muitos, eleitoreira. Sabe-se lá de que pau de arara esse rapaz chegou no Sudeste. Mal sabia que a tortura da viagem no pau de arara, era pouco dificultosa comparada ao linchamento humano.

Empunhado de sua mala de couro e sem nenhum tostão no bolso, ardia em sua pele moura a veia fascista de seus críticos. Sentiu que a sua existência era o incomodo social. Quando abria a boca então, era pior, o sotaque aligeirado, sua voz fina de menino, causava repulsa nos eruditos ouvidos europeus daqueles que daqui sobreviviam. “Mais um cabeça chata, analfabeto que virá pra cá roubar empregos”, diria um desempregado local. Essa era a mesma premissa oligárquica da França Equinocial precedida pelo histórico Manuel Balaio. Essa é apenas uma vertente da farsa. Por incrível que pareça, ainda não há o desfecho.

Do ponto de vista do gênero, Pabllo é biologicamente um menino gay drag queen, em que socialmente se apresenta travestido como uma mulher e que não se reprime em sua expressão sem medo da felicidade.

Muita informação para um parágrafo só. Vamos por partes.

A sexualidade humana é definida pela composição de três aspectos básicos. Biológico, psicológico e sociológico. Portanto, uma determinante biopsicossocial. Nenhuma delas é preponderante sobre as outras. Ney Matogrosso, por exemplo, nasceu biologicamente homem, se apresenta socialmente como um estereótipo masculino e protagonizou um dos romances homossexuais mais interessantes da música brasileira com Cazuza. Freddie Mercury e Renato Russo por exemplo, se assemelham ao Ney, mas eram assumidamente bissexuais, isto é, sentiam atração por meninos e meninas.

Pabllo nasceu homem e não renuncia a seu corpo. Não se trata de transexualidade. Sua intenção não é fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Isto significa que não há rejeição psicológica nenhuma quanto a sua forma. Se sente bem gostando de pessoas do mesmo sexo. E socialmente, se apresenta travestida como mulher. Não se trata de um personagem. O que está em questão é seu bem-estar biopsicossocial.

Seria perda de tempo qualquer pessoa tentar convencer Pabllo, Freddie, Renato, Ney, Cazuza, Cássia, Ana Carolina, Jair, Murilo, ou quem quer que seja de que eles têm um costume fora dos padrões. O problema não são costumes. O problema são os padrões. Que haja liberdade!

Uma das frases mais lindas da literatura brasileira é de Clarice Lispector. Em frases curtas, ela nos dá uma bela aula do significado social do imaginário libertário. Compartilharei com vocês: “Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que ensine, e ninguém que não entenda”.

Nas ciências exatas, os padrões fazem absoluto sentido: um quilo de carne, um metro de altura, um litro de água, um segundo a mais, um segundo a menos. A sexualidade não é uma ciência exata. Nela, os padrões são inexatos.

O País está um caos, político, ambiental, social e econômico, ao invés dos reacionários tomarem vacina contra febre amarela, sugiro a vacina antirrábica. Mas a preocupação não é com o mega hit K.O. que levou o troféu “Melhores do Ano” na categoria “melhor música” no Domingão do Faustão. O ódio está diretamente direcionado a violência de gênero, já destacada no início deste texto. Esta é a farsa. Aposto que qualquer artista que tivesse gravado esse hit, não seria publicamente linchado como foi Pabllo.

Os haters se esquivam dizendo: “A voz é péssima”, e blá, blá blá. Meus caros, o prêmio, foi de melhor música, e não de melhor intérprete. Aprendam a ler!

Encerro com um conselho para o Pabllo aos haters, é melhor o Pabllo (e)Vitar.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.