‘Beatles para Crianças’ será no fim de semana

Espetáculo terá três sessões na sexta-feira e no sábado

O espetáculo “Beatles para Crianças” será apresentado na próxima sexta-feira, 26, e no sábado, 27, no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, em Santa Cruz. Na semana passada, este jornal errou ao informar que o show já havia acontecido. Na sexta-feira, 26, as sessões serão realizadas às 15h e às 20h; no sábado, às 20h. Os ingressos, gratuitos, estarão disponíveis uma hora antes de cada sessão. A montagem se deu através da Lei de Incentivo à Cultura (Proac), com patrocínio da indústria santa-cruzense Special Dog, com apoio da secretaria municipal da Cultura.

O show é uma diversão garantida para crianças. A banda BPC, liderada pelo músico Fábio Freire, resgata as músicas de um dos mais consagrados grupos de rock da história mundial. Mas também é uma atração para os pais, especialmente aqueles fãs dos “garotos de Liverpool”.

Com arranjos originais do grupo inglês, o artista leva ao público um repertório composto pelos principais hits dos Beatles, como “Hey Jude, Let It Be” e “All You Need Is Love”, mesclando histórias contadas e cantadas para divertir a garotada, que também é convidada a participar do espetáculo.

“Beatles para Crianças” é, na verdade, um projeto que surgiu através do educador, músico e diretor Fábio Freire, em sua experiência como professor do Teatro-Escola Célia Helena e da Casa do Teatro. Ele reuniu mais quatro amigos e deu início ao projeto que, em menos de três anos, já contabiliza mais de 300 shows que, invariavelmente, terminam com pais e filhos cantando e dançando juntos.