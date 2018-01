Filho de aviador santa-cruzense pinta quadro para o jornal

Aposentado descobriu talento artístico há poucos anos

O aposentado Edvaldo Lorenzetti Taveiros somente descobriu seu talento para o desenho há alguns anos. Aos 75 anos e morador em São Paulo, ele esteve em Santa Cruz do Rio Pardo na semana passada para trazer um desenho — pintado em óleo sobre tela — que fez especialmente para homenagear o jornal.

“Ed”, como é conhecido, é filho de Eça Taveiros, um dos nomes mais marcantes da aviação em Santa Cruz do Rio Pardo. O pai foi piloto da Vasp, considerado muito brincalhão entre os colegas. Era comum, por exemplo, o filho ver o pai sobrevoar a cidade enquanto jogava bola no campo do antigo “Colégio dos Padres”. Certa vez, como Eça sabia que o filho estava ali, deu um voo tão rasante que arrancou folhas dos eucaliptos.

Ed morou com o pai na infância e juventude em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele conta que voou muito nos DC-3 da Vasp. “Mas ele não me contava estas peripécias. Na verdade, ficava sabendo das artes dele pelos parentes, como o primo Célio Soret”, disse no ano passado ao jornal.

Soret também se tornou membro da aviação, como radio-operador da Vasp, por incentivo de Eça.

Ed ainda era muito jovem quando o pai quase foi vítima de uma tragédia, que acabou matando muitas pessoas. Ele era o piloto designado para o voo do DC-3 entre São Paulo e Presidente Prudente, em 1951, com escala em Santa Cruz. Na última hora, trocou o voo com um colega e pegou outro avião para o Rio de Janeiro. A sobrinha Ondina Mendes foi mantida no voo e desembarcou em Santa Cruz. O avião decolou e caiu em Rancharia, matando todos os tripulantes e passageiros.

O quadro de Ed Taveiros vai ornamentar uma das paredes da sede do DEBATE.