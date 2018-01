Calouros e até veteranos disputam vagas no transporte universitário

Desde sexta-feira dezenas de universitários “acampam”

no ginásio de esportes para garantir vagas nos ônibus

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ginásio de esportes “Aniz Abras”, de Santa Cruz do Rio Pardo, ficou repleto de estudantes universitários desde a noite de sexta-feira, 26. É que neste domingo, 28, haverá as inscrições para as vagas remanescentes do transporte gratuito para universitários que estudam em cidades da região — Ourinhos, Marília, Jacarezinho e Bauru. Centenas de jovens ou parentes movimentaram a quadra e arquibancadas sem qualquer incidente. Muitos dormiram dois dias no próprio ginásio. Monitores foram improvisados para coordenar a ordem de chegada.

A fila acontece todos os anos para disputar as vagas nos ônibus que diariamente levam estudantes universitários para faculdades em outras cidades, cujo serviço é disponibilizado pela prefeitura de forma gratuita há quatro anos. Como as inscrições são por ordem de chegada, muitas famílias preferem garantir a vaga permanecendo no ginásio de sexta a domingo. Colchões e até barracas costumam ser improvisadas para a pernoite.

“Ainda não descobrimos uma forma mais eficaz para a distribuição das vagas”, disse na semana passada, em entrevista à rádio 104 FM, o secretário de Educação Fernando Bitencourt. Ele afirmou que os universitários que já utilizam o transporte e providenciaram a documentação exigida pela secretaria estão com as inscrições já garantidas.

Serão oferecidas 102 novas vagas para Bauru, 21 para Jacarezinho, 15 para Marília e 51 vagas noturnas e 18 diurnas para o município de Ourinhos. O sistema de transporte, porém, beneficia quase 1.000 estudantes universitários de Santa Cruz do Rio Pardo. As inscrições serão feitas na manhã de hoje das 8h às 12h.

O ginásio de esportes “Aniz Abras” abriu as portas para os universitários na tarde de sexta-feira, 26. No entanto, pelo menos dois dias antes já havia procura de informações no local. O professor de Educação Física Marcelo Giacomini, cuja filha, Lorene, é estudante de Fisioterapia na faculdade “Estácio de Sá” em Ourinhos, percebeu que os universitários começaram a aparecer no ginásio já na quarta-feira, 24. No dia seguinte, ele resolveu ficar o dia todo no local, ajudando os jovens.

Marcelo acabou se juntando à professora Denise de Cássia Cardoso para auxiliar os universitários a organizar as filas. Na noite de sexta-feira, ambos colocavam todos os nomes dos candidatos em cadernos, por ordem de chegada, e anunciavam chamadas em horários pré-estabelecidos. O sistema adotado é democrático e transparente, já que os responsáveis providenciavam fotos dos cadernos e a publicação constante nas redes sociais. “Além disso, temos um grupo no whatsapp que também ajuda muito”, explicou Denise.

O sistema de chamadas poderia até evitar pernoites no ginásio. Na sexta-feira, por exemplo, a última chamada foi à meia-noite e a próxima seria às 8h de sábado. “Antigamente a chamada era feita de uma em uma hora, o que não deixa de ser massacrante. Mas, na verdade, muitos preferem dormir no ginásio mesmo. Eles se divertem”, garante Marcelo.

A professora estava no ginásio porque a filha, a estudante do último ano de Jornalismo Denise Paula Cardoso Almeida, perdeu o prazo para entrega dos documentos exigidos pela secretaria da Educação e, por isso, precisou disputar a vaga junto com os calouros. “Ela ficou doente, enquanto eu estava estudando para o exame da OAB. Além disso, houve falha na divulgação por parte da prefeitura, pois eu não costumo ouvir rádio”, disse a professora.

‘Diversão’

Muitos “veteranos”, por sinal, enfrentaram a disputa pelas vagas. A estudante Laura Dourado Tomazini, 20, que cursa Engenharia Civil na “Estácio de Sá” em Ourinhos, também perdeu o prazo para entrega dos documentos. “Fiquei sabendo dois dias antes e não consegui os papéis”, disse na noite de sexta-feira, enquanto se acomodava no colchão, sonolenta, num dos cantos do ginásio.

Laura chegou no ginásio às 14h30 de sexta-feira e não saiu mais, conseguindo o número 13, praticamente garantindo a vaga. Mesmo assim, precisa manter seu nome em todas as chamadas para não correr riscos. “Daqui a pouco minha irmã vem me fazer companhia”, disse.

Já Marcelo Luiz Nogueira Carvalho, 19, vai viajar pela primeira vez. Ele vai cursar Comércio Exterior na Unip de Bauru e seguiu à risca os horários das chamadas para garantir a vaga. Porém, não tinha planos de dormir no ginásio de esportes. “Acho que vou acordar cedinho e voltar”, revelou.

Calouro de Psicologia na Unip de Bauru, o estudante João Victor Sassioto está animado com a universidade. “Era meu sonho”, disse. Ele estava deixando o ginásio no início da madrugada de sábado, com planos para retornar logo depois das 6h da manhã. “O duro será acordar cedo”, admitiu.

Alguns pais ajudavam os filhos na disputa das vagas. É o caso da artesã Andreia de Carvalho Biancão, 42, que foi ao ginásio responder a chamada pelo filho Lucas, calouro do curso de Ciências de Computação na USC de Bauru. “Ele está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) porque não está passando bem. Então, vim ao ginásio para garantir o nome dele na lista”, explicou. Andreia teve a companhia da filha de dois anos, que à meia-noite já estava quase dormindo nos ombros da mãe. “Mas deu tudo certo, graças a Deus”, disse, aliviada após responder a chamada em nome do filho.