Sessões de ‘Beatles para Crianças’ lotam Palácio da Cultura

Duas sessões na sexta, uma delas durante o dia, e outra no sábado marcaram a temporada de “Beatles para Crianças” em Santa Cruz do Rio Pardo. As exibições, todas com grande público, aconteceram no “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto” e foram gratuitas.

“Beatles para Crianças” é realizado através da lei de incentivo à Cultura (Proac) e tem o apoio da indústria santa-cruzense Special Dog.

A banda BPC é liderada por Fábio Freire e resgata os sucessos do grupo mais consagrado na história do rock mundial. O espetáculo mescla música com histórias contadas e cantadas. A cada sessão, o público — na verdade, formado também por adultos — costuma dançar muito no embalo das canções, interagindo com a banda.