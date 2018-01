‘Vamos recomeçar do zero’

Interditada, entidade ‘O Samaritano’ desiste de

luta judicial e anuncia que vai buscar regularização

A semana foi de lágrimas no antigo “Grande Hotel”, sede da entidade “O Samaritano”, que foi interditada pelo Ministério Público e pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Aos poucos, os acolhidos — idosos, ex-moradores de rua e ex-dependentes químicos — estão deixando o local, já que o prazo para retirada de todos termina no dia 17 de fevereiro. Alguns seguem para a rodoviária, outros para o asilo São Vicente de Paulo, enquanto há aqueles que ainda não sabem o que fazer porque sequer têm famílias.

O diretor Jacks Santos, entretanto, já sabe o que fazer. Ele anunciou na semana passada que “O Samaritano” não vai recorrer a decisão administrativa que fechou a entidade. “Nós resolvemos não ir à Justiça. Vamos acatar e recomeçar do zero, liberando todos os meninos e os idosos, já que disseram que a Assistência Social de cada município vai entregá-los a instituições”, afirmou.

A decisão não significa “jogar a toalha”. A entidade, que ganhou apoio popular logo que a interdição foi anunciada, pretende se regularizar e, segundo as palavras do promotor Vladimir Brega Filho, “sair da clandestinidade”. “O Samaritano”, a única entidade do tipo na cidade, possui CNPJ, mas falta adequar outros documentos e conseguir o alvará da Vigilância Sanitária.

O alvará, aliás, deve ser o caminho mais difícil para a regularização dos documentos. Na semana passada, um novo estatuto de “O Samaritano” já estava sendo registrada em cartório. “Vamos fazer até um novo registro na Receita Federal, disse o diretor, avaliando que a regularização não deve ser concluída antes de 40 dias. Juridicamente, a entidade passará a ser um “albergue assistencial”.

Jacks disse que vai pedir ajuda, inclusive, às autoridades que fecharam a entidade. Ele ressaltou que elas sabem a dificuldade para se retirar um andarilho das ruas, prática que “O Samaritano” tem feito nos últimos anos com ajuda da evangelização. “Muitas vezes o acolhido chora muito quando chega na casa. Ele passa a ter um vínculo muito forte com todos, pois não tinha família”, explicou.

O dirigente da instituição, que é pastor evangélico, disse que nove acolhidos já deixaram o prédio do antigo “Grande Hotel”. Os idosos estão sendo transferidos para o asilo de Santa Cruz. “Outros dez devem voltar para as famílias. Mesmo assim, vamos continuar ajudando, pois não será proibido trabalhar nas residências. Afinal, a grande dificuldade das famílias é cuidar do idoso, desde os banhos às trocas de fraldas”, disse.

Há casos difíceis, como um andarilho idoso encontrado num carro abandonado numa rua deserta. Ele estava com a perna quebrada e contou que morava há 22 anos na rua. Na semana passada, foi o próprio acolhido quem anunciou sua retirada. “Ele disse que não queria criar problemas para mim e sabia que eu não teria coragem de mandá-lo embora. Deixei-o na rodoviária”, contou Jacks.

Outros acolhidos deverão permanecer na cidade e estão sendo instruídos como alugar imóveis e pedir emprego. “Nós não temos condenados pela Justiça ou pessoas com problemas graves. São recuperados e merecem uma chance para serem novamente inseridos na sociedade”, disse Jacks Santos.

Reunião mostrou clima

de “rivalidade” política

Uma reunião para discutir o impasse da interdição da entidade “O Samaritano” foi realizada na noite de segunda-feira, 22, no recinto da Câmara Municipal. O promotor público Vladimir Brega Filho, que na semana passada assumiu a responsabilidade pelo fechamento da instituição, juntamente com a Vigilância Sanitária, não compareceu. Ele enviou um ofício alegando que não poderia participar, sem detalhar motivos. Entretanto, no documento Brega enumerou uma série de irregularidades que culminaram com a interdição da entidade. Segundo o promotor, o único responsável pelo fechamento da comunidade é exclusivamente seu diretor, Jacks Santos, que, mesmo alertado das irregularidades, segundo o promotor “escolheu o caminho da clandestinidade”. O representante do Ministério Público, inclusive, ameaçou Jacks de prisão caso as atividades não sejam paralisadas.

“O Samaritano” foi interditado na semana passada por falta de documentação. A direção da entidade tem até o dia 17 de fevereiro para fechar totalmente o local e remanejar todos os acolhidos para outras instituições. Na reunião, o Poder Público anunciou oficialmente que vai assumir a responsabilidade sobre todas as pessoas que estão na instituição, a maioria ex-moradores de ruas e recuperados da dependência química. A unidade que está localizada na zona rural também deverá ser fechada. Na cidade, “O Samaritano” está há duas semanas nas dependências do antigo “Grande Hotel”. O imóvel não foi fiscalizado, mas as autoridades alegam que a entidade sequer avisou oficialmente sobre a mudança de endereço.

A reunião na Câmara teve a presença dos secretários Diego Singolani (Saúde), Elaine Botelho (Direito das Pessoas com Deficiência), vereadores e o prefeito Otacílio Parras (PSB), mas nenhuma solução foi proposta, a não ser a retirada de todos os acolhidos da casa assistencial e a futura regularização do local.

O diretor Jacks Santos explicou os objetivos de “O Samaritano”, contou que ele próprio teve a vida recuperada e deu um tom religioso para pedir que o Poder Público ajude a instituição a se regularizar. “Estas pessoas não têm para onde ir. Elas precisam de uma segunda chance”, disse. Os acolhidos participaram da reunião e alguns usaram os microfones para contar experiências de vida e a recuperação dentro da entidade. No meio da reunião, eles emocionaram o público ao cantar “Você é o Espelho que Reflete a Imagem do Senhor”.

As autoridades, porém, usaram um tom duro para mostrar que a interdição não tem volta. O secretário de Saúde, Diego Singolani, mostrou fotos da antiga sede de “O Samaritano”, na vila Fabiano, onde existiam problemas de higiene. Ele também disse que um dos acolhidos morreu no início do ano devido a “maus cuidados com sonda vesical”, segundo laudo médico assinado na semana passada.

O servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro usou a tribuna para contestar os argumentos das autoridades. “Em favelas você encontra problemas de higiene muito mais graves”, alertou.

Por sua vez, o prefeito Otacílio Parras mostrou mágoa com Jacks Santos – que é pastor evangélico — nas críticas postadas nas redes sociais. “Se o senhor crê em Deus, eu também creio. Em rede social, o senhor agrediu a mim e ao meu secretário de Saúde”, reclamou. Otacílio não seguiu o público e preferiu não aplaudir os acolhidos da entidade que ocuparam a tribuna para contar suas histórias. O prefeito não se manifestou nem mesmo quando o grupo de “O Samaritano” entoou uma canção.

O secretário de Saúde, Diego Singolani, também foi duro em relação à entidade. Segundo ele, Jacks Santos deveria se preocupar em regularizar a situação jurídica da comunidade “e não tirar títulos de eleitores dos acolhidos”. A referência mostra que a administração acredita que Jacks poderá virar político.