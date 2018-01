Ciretran de Santa Cruz tem goteiras, vegetação e até buraco na calçada

Promessa de mudança da sede, feita

em maio, ainda não foi cumprida

Nove meses após anunciar mudanças na Ciretran, parece que a gestação para um novo prédio da unidade ainda emperra na burocracia. A Circunscrição de Trânsito, órgão ligado ao Detran e que é responsável pela documentação dos veículos, ainda está acomodada num imóvel em péssimas condições de conservação, na rua Rangel Pestana, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Na sexta-feira, a pedido da reportagem, o Detran de São Paulo informou que já encontrou um “imóvel adequado para receber a nova unidade de atendimento”, mas que ainda aguarda autorização para a despesa com locação.

No início de maio do ano passado, a vice-presidente do Detran, Neiva Doretto, se reuniu com o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) na prefeitura e prometeu solucionar o problema que aflige os usuários da Ciretran. Ela propôs alguma “parceria” com o prefeito, que recusou ceder prédio ou “emprestar” funcionários da prefeitura. No ano passado, aliás, o prefeito convocou de volta dois servidores da prefeitura que prestavam serviços ao órgão do governo do Estado.

A única “parceria” que a vice-presidente conseguiu da prefeitura foi a limpeza do atual prédio, que, embora anunciada, aparentemente não está sendo executada.

Afinal, nove meses depois o imóvel tem vegetação crescendo numa das escadas. No interior, há goteiras e problemas nas lajes. Na calçada em frente ao prédio há um buraco tão grande que os próprios usuários colocaram um pedaço de madeira para alertar os pedestres. Para crianças e idosos, é um risco grande.

Procurado pela reportagem, na sexta-feira, 26, o Detran de São Paulo informou que um novo prédio para abrigar a unidade de Santa Cruz do Rio Pardo já foi encontrado. O imóvel, segundo a nota, é adequado para o atendimento ao público. “Para tanto, aguardamos a aprovação da despesa de locação, como determina um decreto de 2017, para proceder com a implantação da nova unidade de trânsito da cidade”, diz a nota.

Sem manutenção

A situação do prédio da Ciretran certamente compromete os serviços de atendimento ao público. No ano passado, o número reduzido de funcionários atrasou a entrega de documentos, prejudicando principalmente motoristas profissionais, que tiveram perda financeira por não poder dirigir caminhões.

Como medida emergencial, o Detran transferiu um servidor de outro município para atuar em Santa Cruz do Rio Pardo.

No entanto, o problema principal é o prédio, sem a manutenção adequada. O imóvel é alugado e tem graves problemas de infiltração, o que pode comprometer o arquivo de milhares de documentos que estão em salas sem condições de armazenamento.

Na visita que fez à Ciretran em maio do ano passado, a vice-presidente Neiva Doretto esteve na unidade e admitiu que o local estava sem condições de atendimento ao público. Ela prometeu soluções que esbarram na burocracia.