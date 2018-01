Codesan continua se apropriando de valores dos consignados de trabalhadores

Documentos mostram que funcionários têm parcelas

descontadas, mas valores não são repassados a bancos

Documentos obtidos pelo DEBATE e pela rádio 104 FM comprovam que a Codesan sob a presidência de Cláudio Agenor Gimenez continua descontando as parcelas de empréstimos consignados de funcionários e não repassando os valores às instituições financeiras. Este tipo de atitude é considerado crime de apropriação indébita nos tribunais, além de configurar dano moral aos trabalhadores que têm seus nomes lançados nos mecanismos de proteção ao crédito.

O problema já tinha acontecido em 2016, mas teria se repetido novamente no ano passado. No início do mês, após prestar depoimento na Polícia Civil como um dos investigados no caso Sueli Feitosa — quando pelo menos R$ 7 milhões foram desviados dos cofres públicos —, Agenor admitiu que a empresa da qual é presidente cometeu a irregularidade. “Isso aconteceu no passado. Hoje não há nenhum problema neste sentido, porque a Codesan sempre pagou, com atraso ou não”, disse o dirigente em entrevista coletiva à imprensa no dia 9 de janeiro, ainda no prédio da Central de Polícia Judiciária.

Na semana passada, entretanto, documentos foram divulgados à imprensa mostrando que a irregularidade persiste. Os trabalhadores que sofreram os descontos dos empréstimos diretos na folha de pagamento de dezembro foram surpreendidos neste mês com avisos do Serasa de que terão seus nomes negativados como consumidores. O alerta do órgão de proteção ao crédito diz que a Codesan não pagou a Caixa Econômica Federal, referente aos empréstimos que estão em nome de funcionários.

Esta modalidade conhecida como empréstimo consignado é fácil de ser contratada porque as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. Neste caso, praticamente não há risco do banco ficar sem o pagamento, caso a empresa seja idônea e faça a sua parte, ou seja, transfira ao banco os valores descontados dos funcionários.

As empresas também têm algumas vantagens neste sistema, pois normalmente o banco concede alguns dias entre o desconto e o repasse do dinheiro, quando os recursos ficam em poder da empresa.

No caso da Codesan, entretanto, o período foi além do permitido e, portanto, parcelas de empréstimos em nome de funcionários não foram quitados.

O jornal teve acesso ao holerite de um funcionário da Codesan, onde constam os valores descontados para o pagamento de empréstimo consignados em favor da Caixa Econômica Federal. O documento é de dezembro.

No início de janeiro, contudo, o mesmo funcionário recebeu comunicação do “Serasa Experian”, com alerta de que a informação também é visualizada pelo SPC Brasil, dizendo que o nome do trabalhador estava sendo negativado devido à falta de pagamento de prestações do empréstimo contraído na Caixa Econômica Federal. O documento, inclusive, traz o número do contrato firmado entre o funcionário e a CEF.

O cadastro negativo do consumidor prejudica futuras compras no comércio ou o acesso a empréstimos bancários. Por isso, os tribunais do Poder Judiciário entendem que a falta de repasse dos valores descontados dos trabalhadores, com a consequente negativação do nome, acarreta dano moral. Os valores indenizatórios fixados pela Justiça variam de acordo com o caso, mas podem atingir até R$ 50 mil individualmente.

Apropriação indébita

O mais grave é que a irregularidade também configura crime de apropriação indébita, sujeito às penas do Código Penal, inclusive prisão.

No caso concreto da Codesan, a empresa está usando indevidamente o dinheiro descontado do trabalhador.

Não há informações se o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo abriu algum procedimento para apurar o crime. O órgão poderá ser alertado pela Câmara sobre os acontecimentos na Codesan na gestão do prefeito Otacílio Parras (PSB), conforme admitiram alguns vereadores (leia abaixo).

Câmara pode pedir os

documentos à Codesan

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, que voltam ao trabalho no próximo dia 5, depois do recesso parlamentar, podem requisitar informações à Codesan sobre os atrasos nos repasses de parcelas de empréstimos consignados descontados dos funcionários. O vereador João Marcelo Santos (DEM) disse anteontem que vai protocolar um requerimento pedindo informações sobre descontos de todos os funcionários.

João Marcelo, embora integrante da bancada governista, é crítico da atuação de Cláudio Agenor Gimenez na presidência da Codesan. No início do ano passado, ele usou a tribuna da Câmara para afirmar que “não confia” no presidente nomeado pelo prefeito Otacílio Parras.

O vereador do DEM também anunciou que vai conversar com a gerente da Caixa Econômica Federal, buscando informações sobre os repasses dos empréstimos.

Murilo Sala (SD) afirmou na sexta-feira, 26, que o Ministério Público precisa apurar o crime de apropriação indébita. “Foi o próprio presidente quem confessou isto, em entrevista à imprensa”, lembrou. Murilo vai discutir o assunto com outros vereadores na próxima semana, dias antes da sessão de 5 de fevereiro.

Sob a gestão de Agenor Gimenez, a Codesan recebeu milhões de repasses da prefeitura autorizados pelo prefeito Otacílio Parras. No final do ano passado, Otacílio disse em emissoras de rádio que a Codesan estava saneada e, inclusive, tinha recursos para o pagamento do abono salarial concedido em dezembro aos servidores municipais. Mesmo assim, Otacílio autorizou o repasse de valores para o pagamento do abono aos funcionários da empresa de economia mista.

O mistério de Agenor

Cláudio Agenor Gimenez é o homem mais forte do governo de Otacílio Parras. Ele sobreviveu a vários cortes na administração, mesmo estando sob suspeita ao ser delatado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa como envolvido no caso de desvio de dinheiro público. Segundo a principal operadora do esquema, Agenor a ameaçava e pedia que valores fossem entregues a um motoboy.

Mas Agenor tem outros problemas. Ex-presidente do PT, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por irregularidades nas contas do partido de 2015. Segundo a sentença, o PT de Santa Cruz cobrava uma espécie de “pedágio” daqueles que eram nomeados para cargos comissionados no governo de Otacílio Parras. O dirigente foi condenado a ressarcir os cofres públicos.

Na Codesan, o presidente é visto com temor pelos funcionários. Ele estaria administrando com medidas autoritárias contra os trabalhadores. Aliás, demitiu vários.

Com tudo isso, permanece sendo um mistério o motivo pelo qual o prefeito Otacílio Parras mantém Agenor no comando da principal empresa pública de Santa Cruz do Rio Pardo. Ex-dono de um “lava-jato”, nome sugestivo para quem já foi delatado como supostamente envolvido em atos de corrupção, Agenor nunca demonstrou ter qualificação para dirigir a empresa que movimenta milhões.

Em maio do ano passado, dois dias após Sueli o delatar, Agenor seria demitido pelo prefeito. A informação foi passada, sob sigilo, na sexta-feira, dia 19 de maio, ao jornalista do DEBATE e a um radialista da Difusora. A demissão seria comunicada oficialmente três dias depois, na segunda-feira, 22.

Quando a imprensa chegou ao prédio da prefeitura na segunda-feira, Agenor estava no gabinete, onde teve uma longa conversa com o prefeito. Depois, deixou o local zombando de alguns profissionais da imprensa. Minutos depois, Otacílio Parras, em entrevista coletiva, anunciava que Agenor seria mantido sob sua total confiança. O que se discutiu no gabinete ainda permanece um “segredo de Estado”.